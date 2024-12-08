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民眾黨主席柯文哲因京華城案自9月5日羈押至今，昨（7）日舉辦第3屆黨代表選舉，首次在主席柯文哲不在的情況下進行，共200名黨員登記，選出111席黨代表，將有權決定明年新任的中央委員、中央評議委員，結果顯示「保柯派」占多數，民眾黨新北市黨部主委、新北市議員陳世軒今（8）日表示，並無保不保柯，基本上大家都是團結一致，希望黨能茁壯、永續。陳世軒今日受訪，媒體詢問這次黨代表選舉似乎雙北提名的人選上的很多，陳世軒表示，大家都是自由參與，這次選舉中新北的參選者多為黨部幹部或有密切連結的好夥伴，「大家有好的表現，我們很替他開心」，其實是他們參與黨代表選舉人數最多的一次，所以參與非常踴躍。記者追問，這次選舉投票率偏低，不到20%，是否黨員參與黨務的熱度有減低？陳世軒駁斥說，「就我所知，應該是不止這個數字，從這次參選的踴躍度就可以看得出來，雖然黨近期風風雨雨，走過不少風波，但大家還是很踴躍參與黨務，我是非常正面看待此次參選的踴躍度」。柯文哲胞妹柯美蘭、前台北市觀傳局長劉奕霆、曾參選桃園市議員的曾妍潔，與替柯創作競選歌曲的朱國康都當選，媒體詢問選舉結果被視為「保柯派」佔多數，黨未來的方向就是「保柯」？陳世軒強調，並沒有所謂保不保柯，基本上大家都是團結一致，希望黨能茁壯、永續，對於外界很多揣測，「我個人在黨內，並沒有感受到這樣強烈的氛圍」。