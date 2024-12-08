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新鮮人未雨綢繆，在學期間積極累積經驗，根據人力銀行調查，今年新鮮人超過半數在一個月內就找到第一份工作，將近6成的人，更是在三次面試內，就成功找到第一份工作。1111人力銀行調查發現，今年的新鮮人中，有超過一半（52.3%）在一個月內就找到第一份工作，甚至有31.7% 的新鮮人在畢業之前就已經拿到職場入場券。這些數字背後，反映出不少學生在求學期間便已懂得未雨綢繆，積極累積「實習」或「打工」經驗，為求職增添競爭力。1111人力銀行總經理張篆楷分析，根據過往調查，有超過 58.22% 的受訪企業特別青睞具有實習經驗的求職者，並傾向優先錄取！其主要原因包括：擁有實習經驗能較快銜接工作需求（70.37%）、更熟悉職場文化（27.78%）、以及具備實作能力（25%）。顯見多數雇主對於「做中學」的實習經驗皆抱持正向態度。而進一步詢問新鮮人，是面試第幾次才找到工作？其中有58.7% 的人在三次面試內，便成功找到第一份工作，另有20.3% 的人經歷4至6次面試才順利被錄取。較特殊的是，受測者中，也有14% 是親友介紹或無面試就直接進入職場。張篆楷分析，這些數據反映當前企業對於初入社會的門檻並不高。只要展現積極態度並強化面試的表現，大部分的新鮮人都有機會順利進入職場。此外，數據也凸顯了人際網路的重要性，透過善用人際關係、和積極建立人脈網絡，同樣能為求職帶來意想不到的助力、讓自己的職場起跑線更具優勢。至於，在求職與轉職的過程中，新鮮人最常見的困難之一就是「面試準備沒有信心」，調查顯示有50%的受訪者認為這是他們最難跨越的一關。針對這一挑戰，曾仲葳建議，新鮮人在面試前可以主動尋求業界前輩的專業建議，幫助自己了解應聘職位的要求與趨勢。同時，履歷的撰寫應根據目標職位量身打造，凸顯相關技能與經歷。在面試現場，則應調整心態，以輕鬆的態度應對，並將每一次面試視為累積經驗的機會，減少心理壓力。而針對期望薪資不敢開 (33.3%) 的新鮮人，1111人力銀行公關經理曾仲葳則認為，做好市場調查是關鍵。在了解產業和市場行情的前提下能說明自己的才能、並在面試時清楚表達自己的價值，即便是應屆畢業生，依舊有機會能談得一份符合期待的薪資。而「信心」與「準備」是新鮮人面對職場挑戰的兩大武器，善用資源並加強自我認知，才能在競爭激烈的求職市場中脫穎而出。