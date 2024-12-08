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▲台中城市半程馬拉松今晨開跑，全新登場的2km聖誕變裝組，吸引眾多跑者創意參與。（圖／主辦單位提供）

▲臺中市不動產開發公會理事長林正雄、臺中市副市長鄭照新等貴賓為比賽鳴槍。（圖／主辦單位提供）

台中城市半程馬拉松今（8日）在市府前廣場開跑！今年賽事以「RUN FOR OUR PLANET」為主題，賽道經過文心路及捷運綠線沿線，吸引約2萬名跑者參與。台中市不動產開發公會與參賽選手共同捐出40萬元給惠明盲人基金會，支持視障者教育與運動發展，實踐運動平權。今年更首次規劃千人聖誕變裝起跑，場面壯觀也增添溫馨歡樂氛圍。台中市不動產開發公會理事長林正雄表示，能為這座充滿活力的城市盡一份心力，是一份榮耀，更是一份使命。近年來，台中不動產市場蓬勃發展，各種創新開發項目讓城市面貌煥然一新，而這些進步的背後，是產業界與政府及社會各界共同努力的成果。不動產開發公會運動主委陳梓銘表示，今年賽事規劃了全新路線，將賽道延伸至文心路，也就是捷運綠線的重要路段。這段路線不僅交通便捷，景觀宜人，是串聯城市特色的重要軸線之一，更是今年賽事的一大亮點。沿途經臺中國家歌劇院、文心森林公園及夏綠地公園等多個地標，讓大家在運動中更加親近生活的城市，感受臺中獨特的建築魅力與自然之美。此次活動盛大舉行，台中市政府鄭照新副市長、運動局游志祥代理局長、都發局李正偉局長、建設局陳大田局長、地政局吳存金局長等貴賓蒞臨現場，大會更準備了豐富的摸彩獎品，讓參賽者驚喜不斷，包括東京來回雙人機票、iPhone 16、以及百張全家商品卡等豪華禮物。此外，特別增設了兒童摸彩抽出SWITCH、電子閱讀器等精彩獎品，讓所有獲獎選手感受到滿滿的回饋與驚喜！今年賽事積極實踐綠色理念，致力於提升賽事的永續性。參賽者的紀念衫採用寶特瓶回收紗製成，並全面採用電子手冊和電子成績證明，大幅減少紙張使用。賽事補給站則選用了無淋膜紙杯，推動自主性減碳的措施，減少一次性用品的浪費。這些環保舉措不僅提升了賽事的永續性，也向大眾傳遞了環保的重要性。