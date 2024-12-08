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▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲中職會長蔡其昌。（圖／翻攝自蔡其昌臉書）

2024年世界12強棒球賽，最終由中華隊勇奪金牌，成為第三屆賽事冠軍，過程從不被看好到逆襲奪冠，台灣英雄們的奮戰精神感動全民，「台灣尚勇」更成了2024最具代表性的4個字。而中華職棒聯盟會長蔡其昌更表示，將印製寫上「臺灣尚勇」的春聯，讓民眾免費領取，目前已有超過1000個據點願意擺放，讓他感動不已。農曆春節將在2025年1月底來到，立法委員、中職會長蔡其昌確定將製作「台灣尚勇」春聯，昨（7）日更分享定稿照，同時希望各縣市都能有發放點，「因為我把春聯印好，接下來就是發放通路的問題，我打算每個縣市找一兩個點寄放給大家免費領取，台中因為是會長自己家，所以我比較容易找很多發放點。」沒想到才過一天，全台就有超過1千個通路願意幫忙發放「台灣尚勇」春聯，讓蔡其昌十分感動，「大家的熱情實在令人感動！有很多人怕會長虧爆希望能付費領取，大家的好意我都收到了，不過我發春聯已經20年了，主要是與大家分享新年祝福，不是為了獲利」，也因為現在願意提供的好心人放置點太多，蔡其昌將請同仁研究整理之後，再公布領取資訊。