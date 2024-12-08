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▲將賀爾蒙爆棚的單身男女聚集在島上，他們卻要克制自己不能發展出太親密的關係。（圖／Netflix提供）

▲嘉賓不會見到自己相處的對象，只能透過說話交流。（圖／Netflix提供）

▲單親媽媽找第二春，竟然和鮮肉兒子一起上戀綜。（圖／TLC提供）

戀愛實境節目（簡稱：戀綜）近年來成為趨勢，不僅是日韓戀綜受到關注，歐美戀綜更是多了幾分辛辣，比起日韓更加開放，甚至是毀三觀，也因為如此曲折離奇的展開，擁有一票死忠粉絲，《NOWnews今日新聞》挑選了3部2024年討論度最高的歐美戀綜分享，《盲婚試愛》主打不看顏值來挑選伴侶，戲劇化的發展頻頻掀起熱議。《欲罷不能》將10名俊男美女聚集在島嶼度假別墅，展開為期四周的試煉，在島上可以談戀愛，但不能有過多肢體接觸，儘管現場單身男女火花不斷，卻不能出現任何親吻以上的親密行為，只要違反規定，所有人的共同獎金就會被扣錢。節目從2020年開播至今，已經進入第6季，主舞台有墨西哥、加勒比海、特克斯與凱科斯群島，充滿陽光沙灘的夏日風情是節目一大特色，就像是歐美版《單身即地獄》。《盲婚試愛（Love Is Blind）》最大亮點就是單身男女們會在不同的「艙」裡約會，在不會見到對方的情況下了解對方的內在，這30位嘉賓以為期十天快速約會，只要有中意的對象，男嘉賓就可以隨時向女嘉賓求婚，接著兩人才會見到對方，殘酷的地方就在此，注重外貌是人性，還是有許多人過不了這關，然而只要順利訂婚，他們會在墨西哥度蜜月、見父母，進行相親SOP，最終踏上婚禮，決定是否要和對方攜手共度一生，節目中的種種關卡就如同真實人生般，讓人看了充滿共鳴。《師奶莊園》於2023年在TLC首播，講述8名年齡在40歲到60歲之間的單親媽媽住在墨西哥的一棟別墅裡，與8名帥氣小鮮肉追求浪漫關係的過程，主打要給這些媽媽們第二春，然而其中小鮮肉竟有他們自己的兒子，被戲稱是單親媽媽與兒子的《換乘戀愛》，戲劇化程度直逼八點檔，挑戰三觀的發展引起兩極評價，卻也因此討論度不斷，今年已經出到第2季。