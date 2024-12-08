我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中山美穗意外猝逝，親友和粉絲至今仍難以接受。（圖／中山美穗IG）

▲中山美穗前夫辻仁成旅居法國多年。（圖／design stories）

▲辻仁成親自做墨魚料理給兒子吃，希望小孩能盡快走出悲傷。（圖／design stories）

▲中山美穗小檔案。（圖／中山美穗IG、NOWnews社群中心製表）

54歲一代日劇女神中山美穗6日被發現陳屍在東京寓所，疑似泡澡時承受不住溫差，「熱休克」於浴缸中溺斃，詳細死因仍待解剖調查，她的作家前夫辻仁成今（8）日終於打破沉默，提及收到前妻過世的噩耗，「我暫停更新日記，花了一天的時間祈禱」，透露擔心20歲獨子的情緒，所以一整天都陪在小孩身邊。中山美穗2002年6月嫁給大11歲知名作家、音樂人辻仁成，兩人婚後移居巴黎，中山美穗1年多後產下1名男娃，2014年7月夫妻倆簽字離婚，男方取得兒子親權，父子留在法國生活，中山美穗則重返日本復出演藝圈，全心投入工作。稍早，辻仁成在部落格發文，指出自己7日破例暫停一天寫日記，並說明原因，「某月的某一天，我收到了一些意想不到的悲傷訊息，所以昨天我暫時停止寫日記，花了一天的時間祈禱。因為我擔心我的兒子，所以昨天我一直陪伴著他。這就是為什麼我不能寫日記，一年365天我都沒有休息過。」辻仁成接著表示，母親曾經跟他說過「如果遇到困難的時候，盡量去下廚炒菜吃」，他說昨天做了兒子愛吃的法式墨魚飯，父子倆一起吃飯，彼此聊了很多，也把那句話告訴孩子，希望對方能盡快打起精神，「認真地過好每一天，儘管發生了很多事情，生活還是要繼續。｣1970年3月1日～2024年12月6日，享年54歲日本女演員、歌手家庭：前夫辻仁成為小說家和音樂家，育有1子代表作歌曲：〈比世界上任何人〉電影：《情書》電視劇：《全為了你》、《沉睡的森林》、《柏拉圖式》、《戀愛的季節》、《信長》、《兩千年之戀》