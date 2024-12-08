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美國祭出更嚴格的晶片出口管制！根據《路透社》報導，美國將對中國半導體業祭出三年內的第3波管制措施，晶片設備製造商北方華創（Naura Technology Group）等140間中企遭列入出口黑名單；台灣、韓國部分業者也將恐受管制措施影響。美國商務部2日對中國半導體產業發動三年來第三波打壓行動，包括限制晶片製造工具與用於人工智慧（AI）的高頻寬記憶體（HBM）出口中國，約140家企業，包括20多家半導體公司、兩家投資公司與100多家晶片工具製造商，將被列入美國實體清單而受衝擊，由於茲事體大，中國互聯網協會、中國汽車工業協會、中國半導體行業協會、中國通信企業協會3日罕見接連出聲呼籲中國企業要審慎採購美國晶片。這是美國現任總統拜登（Joe Biden）政府阻止中國獲取及製造晶片能力最後大規模行動的一環。這類晶片有助發展具軍事用途或其他對美國國安構成威脅的人工智慧（AI）技術。但原本市場預期會納入名單中的長鑫存儲卻意外從缺，近年積極擴產的長鑫存儲，為市場帶來供過於求的變數，受到市場供需失衡影響，特殊型記憶體中的消費型DRAM現貨價折扣已達34％，7月來NAND晶圓現貨價已大跌26％、NAND模組價格也跌10％，雪上加霜的是消費性電子需求持續疲軟，也讓庫存去化的時間拉長，DDR4價格繼今年第4季估將季減3％～8％後，明年首季還將續跌，並且降幅可能擴大至8％～13％。原本市場期待長鑫存儲納入名單，可望為台廠帶來喘息的機會，不料卻事與願違，台廠中的南亞科、力積電和華邦電都將因為長鑫存諸持續擴產，而面對來自中國市場的競爭壓力，其中尤以南亞科影響最大，因其有近六成營收需仰賴消費性DRAM。而針對市場擔憂此事恐怕會影響到力積電接下來的營運，力積電也發布重訊回應，公司從DRAM製造轉型為晶圓代工已逾十年，目前消費性DRAM的營收占比低於3%，中國DRAM業者擴產與否，對力積電業績影響甚微。