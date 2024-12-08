我是廣告 請繼續往下閱讀

8日下午，台北市內湖區內湖路一段，某民宅傳出雙屍命案，警方獲報後趕抵現場，屋內死者約為70多歲與40多歲，發現時已明顯死亡。據了解，2名死者倒臥屋內，初步勘驗，現場無外力介入跡象，據警方調查，2人為母女關係，今天下午，老婦的兒子返家後發現報案。據了解，死者為曾姓女子及曾母，該民宅為母親與子女同住，曾男向警方表示，3人近日因細故發生爭吵，未料今天下午返家，發現房門深鎖、敲門也無人回應，破門後，發現母親與姊姊陳屍房內，隨即報警處理。警方調查發現，曾母與曾女陳屍同一臥室內，現場留有遺書，屋內窗門緊閉，詳細原因仍待進一步釐清。