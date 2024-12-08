我是廣告 請繼續往下閱讀

新北環狀線受花蓮403大地震影響，導致9跨位鋼箱梁位移、139項設施受損。新北捷運公司今（8）日宣布，全線已修復完畢，明（9）日全線最後測試，若測試無異狀，預計12月中旬就可恢復全線通車。工期從14個月縮短為8個月達陣。新北環狀線0403地震後梁柱位移，中和到板橋段中斷，運量也腰斬。修復工程挑戰大，新北捷運局指出，8月18日完成第一跨簡支梁復位、10月23日完成第六跨簡支梁復位，及11月20日最後的三跨連續梁也一次到位。新北捷運局指出，為更加快速度、縮短修復時間，採取多組工班同步進行鋼箱梁復位及附屬設施修復，相關的附屬設施伸縮縫、水環、系統機電、軌道工作皆已全數完成，提早交由新北捷運公司進行復駛前的營運測試，修復工期原先預估須14個月，施工團隊努力縮短至8個月修復完成。此外，板南路、員山路及中正路上的施工架也已拆除完畢，朝今年底全線復駛目標邁進。新北捷運公司表示，目前整體修復工程已接近尾聲，在完成最後復舊工程收尾的同時，也同步展開票務、通訊、號誌、供電等系統126項靜態測試。新北捷運表示，至於區間與全線66項動態測試，包括中和站至板橋站區間的動搖測試，以及和大坪林站至產業園區站間列車自動行駛功能性測試，目前功能均正常，接下來將以全日全線運轉方式檢驗其穩定性。新北捷運公司表示，自12月9日起將進行全線動態測試，也就是整體系統安全及功能的全面檢視，測試期間，環狀線將恢復原尖峰5到7分鐘、離峰8至10分鐘的班距，旅客可依原車站指標標示於固定月台及方向進行搭乘。但原關閉的板新、中原及橋和等3站仍不開放，乘客需前一車站下車。