我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫舉辦嘉年華演唱會，讓台北大巨蛋周邊一連好幾天都出現超越跨年等級的人潮。（圖／杰威爾提供）

▲周杰倫所屬的杰威爾音樂，也持續鼓勵粉絲搭乘捷運觀看演唱會，將提供搭乘捷運前來的20元補貼費用回饋給觀眾。（圖／北捷臉書）

天王周杰倫在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，今（8）日也將迎來最後壓軸場次，前幾天更已經讓全台見識到周董無窮魅力，在演唱會開始前大巨蛋周邊都被人潮擠得滿滿滿，簡直就像提前跨年。對此，台北捷運公司更公布，在12月6日當天北捷運量創下今年新高，數字直接超越跨年，顯見周董強大魅力。台北捷運公司今（8）日表示，在周董助攻之下，12月6日北捷單日運量突破258.5萬人次，創下今年新高，TPASS基北北桃都會通使用量也在12/6（五）創下今年新高，單日突破87.1萬人次。回顧2023跨年到2024元旦的北捷運量，2023年12月31日上午6時至2024年1月1日上午6時，北捷捷運全系統運量為238.3萬餘人次，而12月6日在周董第二場演唱會助攻之下，運量直接超越跨年。為了疏運周董演唱會帶來的驚人人潮，北捷也持續執行「列車加密班距2.5～3分鐘，共加發5部空車」、「國父紀念館站開設指揮中心」、「加設快速通道、加強標示、動線分流」、「加強呼籲電扶梯兩側均可站立」、「人流顯示面板，進站分流」等措施。此外，周杰倫所屬的杰威爾音樂，也持續鼓勵粉絲搭乘捷運觀看演唱會，將提供搭乘捷運前來的20元補貼費用回饋給觀眾，此折扣僅限從國父紀念館站出站，折抵方式為進入大巨蛋場館後，可將該次使用之悠遊卡（或具悠遊卡功能之票卡），於館內設置之驗票機靠卡感應。