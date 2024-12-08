我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB洛杉磯道奇隊的「二刀流」球星大谷翔平，去年冬天從洛杉磯天使隊轉隊至洛杉磯道奇隊，這位棒壇超級球星的動向，引起了各方的關注。近日，美國全國性報紙《今日美國》的記者Bob Nightengale回顧了當時的事件，並訪問大谷翔平的經紀人Nez Balelo，後者對去年發生的「多倫多飛機」事件表達了不滿，直言媒體的誤報，因此傷害了很多人，並強調他和大谷都沒有坐上飛往多倫多的飛機。Balelo強調，大谷翔平去年的談判是在完全保密下進行的。道奇隊、巨人隊與藍鳥隊分別與大谷進行了會談，但整個過程中，大谷方甚至連與這些球隊會面的行程都未對外透露。對於外界揣測他是否前往某地與球隊會面的傳聞，也堅決不予回應。Balelo接著指出，團隊在談判過程中唯一兩次對外發聲，是在否認「大谷乘飛機前往多倫多準備與藍鳥隊簽約」的誤報以及否認「大谷已經完成簽約」的傳言。他表示：「我們不希望引發多倫多地區的騷動。加拿大人民非常善良，而那名記者的行為極不負責，無謂地傷害了藍鳥隊、他們的球迷以及整個加拿大國家。」在去年12月，大聯盟官網記者Jon Morosi報導，稱藍鳥進入大谷翔平的「決選名單」之中，之後又稱大谷已搭上飛往多倫多的飛機將與藍鳥球團見面，引起軒然大波。雖然他強調大谷尚未決定和誰簽約，但外界都以為事情塵埃落定，也造成後續的一些爭議。「當時其他正在談判的球隊聯絡了我們，我不得不一再澄清：『不，我沒有乘坐飛往多倫多的飛機，翔平也沒有。我們仍在這裡。』唯一沒有聯絡我們的是藍鳥隊，因為他們知道我們並不在飛機上。然而，對於那些短暫相信大谷要來的球迷、球隊甚至加拿大這個國家，我感到非常抱歉。」Balelo如此說道，「這是整個談判過程中最大的遺憾與失望。本來一切進展順利卻因這些不實消息而蒙上陰影。」這場談判風波最終在2022年12月9日（日本時間12月10日）劃上句號。當天，巴雷洛致電棒球營運總裁Andrew Friedman，告知大谷決定加入道奇隊，之後他就在個人Instagram帳號上宣布了自己的決定。道奇CEO Stan Kasten高度評價這次談判的專業性與保密性：「Balelo在所有階段都對我們保持了完全的誠實。他表示希望以低調的方式進行，避免像馬戲團般的喧鬧場面。因此，雙方都表現得非常專業，並充滿尊重地完成了談判。」