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▲女粉絲喜歡周杰倫20幾年，笑說如果沒辦法站起來就舉拐杖狂歡。（圖／記者朱永強攝）

天王周杰倫「嘉年華」大巨蛋演唱會今（8）日來到最後一場，雖然天氣變冷，但依舊澆不熄粉絲的熱情。《NOWnews今日新聞》記者就直擊到，一名林姓女粉絲還坐著輪椅到場，她透露自己先前在菲律賓登山跌倒，後來忍痛回台灣動手術，這周四剛開完刀，今天就直衝演唱會現場，還說若是無法站起來，就舉拐杖一起嗨，由於她的朋友是浩克（陳弘璟），因此她也許願說，希望今天可以聽到由浩克主演MV的歌曲〈不愛我就拉倒〉。林姓女粉絲透露，自己喜歡周杰倫已經20幾年了，這次幸運得到票，「大家都是聽他的歌長大的吧，像是〈星晴〉或其他的歌」，但沒想到卻在演唱會前夕，她在菲律賓遊學期間，登山時不小心摔倒導致左腳骨折。本來醫師評估當下就要手術，不過因為她再過不到2周時間就要回台灣，所以最後決定回台灣再開刀，這周四剛動完手術，目前還在休養階段。被問到今天是否沒辦法一起狂歡？女粉絲開玩笑說，自己可以拿拐杖起來嗨。而她最想聽到的歌曲是〈退後〉或〈藉口〉，不過若是有機會點歌，也希望點到朋友浩克主演MV的歌曲〈不愛我就拉倒〉，也覺得周杰倫的歌都讓人很有共鳴。最後女粉絲呼籲，期待周杰倫之後儘快再回到台灣開演唱會。