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▲對於「小達達」的動靜，坤達直言，小孩順其自然就好。（圖／取自坤達 IG）

藝人坤達與柯佳嬿2017年步入婚姻，然而結婚7年柯佳嬿的肚子始終沒有動靜，因此兩人也經常被問到「小達達」的進度，對此坤達則回應「我們對生小孩的態度一直都是順其自然就好」。吳宗憲透露，演藝圈很多人都會問坤達「小達達來了沒有」，這種催生小孩的話，而坤達今日出席《綜藝玩很大》十年見面會宣傳《十週年有笑有淚全記錄》時表示，與老婆柯佳嬿都還在拚事業，因此對於生小孩一直都是抱持著順其自然的想法。過去還有網友提醒39歲的柯佳嬿「趕快去凍卵，不然以後沒機會生小孩了」，而柯佳嬿則回覆「我知道啊，跟你沒關係吧？你幹嘛擔心別人的卵子」，她與昆達結婚7年，兩人對於生小孩這件事情都秉持著順其自然的看法。坤達與柯佳嬿結婚7年來，兩人感情甜蜜、愛得很低調，鮮少在社群上放閃，在演藝圈一直都是模範夫妻。而日前在節目上吳宗憲問坤達拍戲最大的收穫是什麼，坤達則毫不猶豫地回答「從演戲當中獲得了一個老婆」。