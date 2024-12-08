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▲▼中山美穗意外猝逝，親友和粉絲至今仍難以接受。（圖／中山美穗IG、美聯社）

▲中山美穗小檔案。（製表／NOWnews社群中心，圖片來源／中山美穗IG_）

日劇女王中山美穗近日在東京澀谷家中猝逝，今（8）日經紀公司在官方網站發布聲明，公布中山美穗的驗屍結果，死因即是洗澡時發生意外事故，排除他殺、服藥身亡等嫌疑，「我們謹向您通報屍檢結果，確認不存在犯罪嫌疑。」中山美穗原訂6日出席在大阪舉行的聖誕音樂會，不過工作人員發現她沒有依約搭上火車，因此前往住處找人，沒想到，拿備用鑰匙開門查看，驚見中山美穗坐在放滿熱水的浴缸內，疑似溺斃，初判應該為病死而非輕生，其他調查人員則推斷是中山美穗泡澡時溫差太大，進而引發「熱休克」導致溺水身亡。經紀公司表示，中山美穗的葬禮不會對外公開時間、地點，不過將為她籌辦追思會，開放給喜愛她的親友、粉絲悼念，待詳細資訊確定後會再公布。中山美穗長相標緻、氣質空靈，有「日本第一美女」美譽，中學時期被星探發掘，1985年以演員身分入行，影視歌三棲的她，藝界地位超然，全盛時期有「男木村（木村拓哉）女中山」這句話，每每推出新戲都是賣座保證，收視率20%起跳，中山美穗出道即攀上事業巔峰，與同期的工藤靜香、南野陽子、淺香唯受封「四大偶像天后」。1995年3月上映的文藝愛情片《情書》（Love Letter）讓中山美穗再次大紅，該片由大導演岩井俊二執導，其它演員還有豐川悅司、酒井美紀、柏原崇，中山美穗在片中一人分飾兩角，一幕對著雪山大喊「你好嗎？我很好！」的畫面，聲音迴盪不散，堪稱影史經典，該片也讓她橫掃多個影后獎項，如藍絲帶電影獎、報知電影獎等。1970年3月1日～2024年12月6日，享年54歲日本女演員、歌手家庭：前夫辻仁成為小說家和音樂家，育有1子代表作歌曲：〈比世界上任何人〉電影：《情書》電視劇：《全為了你》、《沉睡的森林》、《柏拉圖式》、《戀愛的季節》、《信長》、《兩千年之戀》