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▲2024年共計3個颱風登陸台灣，其中又以衝進高雄的山陀兒災情最為嚴重，高雄多處路樹被吹斷。（圖／記者葉政勳攝）

▲凱米颱風遠離台灣過程中，西南側發展旺盛的環流和西南風的環境，一整天持續替中南部帶來劇烈降雨，各地皆傳出淹水災情。（圖／中央氣象署）

▲秋天的颱風難以捉摸，山陀兒打破台灣氣象史許多紀錄，被眾人賦予怪颱的稱號。（圖／中央氣象署）

▲康芮颱風登陸台東成功，大雨狂炸宜蘭、花蓮，強風全台有感。（圖／中央氣象署）

▲2024年發生史上首次在11月「四颱共舞」的奇景。（圖／翻攝自臉書「Earth Watch Weather Philippines」）

▲天兔颱風當時路徑非常靠近台灣，甚至有北轉登陸的可能。（圖／中央氣象署）

2024年進入尾聲，今年台灣的氣象紀錄相當熱鬧，，《NOWnews》就透過本文，帶大家回顧台灣在2024年令人印象深刻的颱風。從1951年開始，台灣所處的西北太平洋每年平均生成25.4個颱風，；歷年颱風最多的年份為1964年，共有37個颱風生成，最少則為2010年，只有14個颱風。凱米是2024年第3號颱風，7/20下午2時在菲律賓東方海面生成，氣象署7/22晚間11時30分發布「海上颱風警報」，7/23上午11時30分發布「陸上颱風警報」，凱米接近台灣時受地形影響減速，甚至出現往南偏折的情況，凱米颱風快閃台灣4小時，7/25清晨從桃園新屋出海，凱米颱風侵襲期間共創下2項紀錄，首先是氣象署，是針對單一颱風發布最多的一次。此外，在首次發布海上陸上警報時，第一次，是歷史預估最高。山陀兒是2024年第18號颱風，9/28在東方海面生成後朝台灣逼近，期間路徑不斷調整且相當緩慢，9/29發布海上颱風警報後，山陀兒颱風的一生，共打破台灣氣象署5個紀錄，分別是康芮颱風是2024年第18號颱風，10/25在關島附近海面生成後，向西北朝台灣接近，，10/31日下午1時40分登陸台東成功，晚間6時40分從雲林麥寮出海。康芮颱風陸警時間僅3天，，中央災害應變中心統計全國3人死亡，692人受傷，停電97萬3506戶，災情1萬0762件。2024年11月颱風異常偏多，彷彿趕進度般一個接一個生成，分別是11/4生成的銀杏、11/9幾乎同時生成的桔梗、萬宜，以及11/12生成的天兔，4個颱風同時存在了12小時，才因為銀杏減弱為熱帶性低氣壓而結束。四颱共舞出現在11月是台灣氣象史首次發生，上次同時4颱並存要回溯到1994年10月；而史上最熱鬧則是1960年8月，曾同時發生5個颱風共存的情況。；天兔11/12生成在菲律賓東方海面生成後往台灣靠近，11/14清晨發海上警報、傍晚發陸上警報，經過2天的移動後，天兔颱風並未登陸，而是天兔颱風的路徑受到不少氣象專家關注，，不過在中心極為靠近台灣時，天兔所處環境不佳，最後才減弱，也不至於帶來嚴重災情。