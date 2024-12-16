2024年進入尾聲，今年台灣的氣象紀錄相當熱鬧，西北太平洋共生成25個颱風，除了「凱米、山陀兒、康芮」曾有登陸紀錄外，高雄、屏東有連續4天放颱風假、11月出現「四颱共舞」的等特殊紀錄，《NOWnews》就透過本文，帶大家回顧台灣在2024年令人印象深刻的颱風。
從1951年開始，台灣所處的西北太平洋每年平均生成25.4個颱風，2024年生成25個、4個發布颱風警報、登陸3個，2023年則是生成17個、6個發布警報、2個登陸；歷年颱風最多的年份為1964年，共有37個颱風生成，最少則為2010年，只有14個颱風。
🟡凱米颱風（2024年7月）
凱米是2024年第3號颱風，7/20下午2時在菲律賓東方海面生成，氣象署7/22晚間11時30分發布「海上颱風警報」，7/23上午11時30分發布「陸上颱風警報」，凱米接近台灣時受地形影響減速，甚至出現往南偏折的情況，最後花費7小時轉了一圈才會到原點，最終在7/25凌晨0時00分從宜蘭南澳正式登陸。
凱米颱風快閃台灣4小時，7/25清晨從桃園新屋出海，凱米颱風侵襲期間共創下2項紀錄，首先是氣象署針對宜蘭、花蓮發布4次颱風強風告警，是針對單一颱風發布最多的一次。此外，在首次發布海上陸上警報時，第一次預估累積雨量達1800毫米，是歷史預估最高。
🟡山陀兒颱風（2024年10月）
山陀兒是2024年第18號颱風，9/28在東方海面生成後朝台灣逼近，期間路徑不斷調整且相當緩慢，9/29發布海上颱風警報後，歷經4天4小時才登陸高雄，衝進台灣後受到中央山脈破壞，最終「死在台灣上空」，也被稱為歷史及怪颱。
山陀兒颱風的一生，共打破台灣氣象署5個紀錄，分別是「基隆最大日雨量」、「高雄第一次發布強風告警」、「第一個在10月登陸高雄的颱風」、「登陸前警報發布時間最久的颱風」、「首次舉行3次縣市政府連線會議。」
🟡康芮颱風（2024年10月）
康芮颱風是2024年第18號颱風，10/25在關島附近海面生成後，向西北朝台灣接近，10/29下午5時30發布海上警報，10/30上午5時30分發布陸上警報，10/31日下午1時40分登陸台東成功，晚間6時40分從雲林麥寮出海。
康芮颱風陸警時間僅3天，但從中心登陸本島一直到出海，用強颱姿態登陸，快速過山，也是1958以來，最晚登陸台灣的強颱，中央災害應變中心統計全國3人死亡，692人受傷，停電97萬3506戶，災情1萬0762件。
🟡銀杏、桔梗、天兔、萬宜「四颱共舞」（2024年11月）
2024年11月颱風異常偏多，彷彿趕進度般一個接一個生成，分別是11/4生成的銀杏、11/9幾乎同時生成的桔梗、萬宜，以及11/12生成的天兔，4個颱風同時存在了12小時，才因為銀杏減弱為熱帶性低氣壓而結束。
四颱共舞出現在11月是台灣氣象史首次發生，上次同時4颱並存要回溯到1994年10月；而史上最熱鬧則是1960年8月，曾同時發生5個颱風共存的情況。
🟡天兔颱風（2024年11月）
天兔颱風是2024年第25號颱風，由於英文名「Usagi」和日本人氣動漫吉伊卡哇中的「烏薩奇」相同，曾引發熱烈討論；天兔11/12生成在菲律賓東方海面生成後往台灣靠近，11/14清晨發海上警報、傍晚發陸上警報，經過2天的移動後，天兔颱風並未登陸，而是在台灣西南近海減弱為熱帶性低氣壓。
天兔颱風的路徑受到不少氣象專家關注，以往11月有颱風生成並非怪事，但路徑大多直接往南海移動，天兔颱風則是相當靠近台灣，甚至出現北轉的情況，不過在中心極為靠近台灣時，天兔所處環境不佳，最後才減弱，也不至於帶來嚴重災情。
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🟡凱米颱風（2024年7月）
凱米是2024年第3號颱風，7/20下午2時在菲律賓東方海面生成，氣象署7/22晚間11時30分發布「海上颱風警報」，7/23上午11時30分發布「陸上颱風警報」，凱米接近台灣時受地形影響減速，甚至出現往南偏折的情況，最後花費7小時轉了一圈才會到原點，最終在7/25凌晨0時00分從宜蘭南澳正式登陸。
凱米颱風快閃台灣4小時，7/25清晨從桃園新屋出海，凱米颱風侵襲期間共創下2項紀錄，首先是氣象署針對宜蘭、花蓮發布4次颱風強風告警，是針對單一颱風發布最多的一次。此外，在首次發布海上陸上警報時，第一次預估累積雨量達1800毫米，是歷史預估最高。
🟡山陀兒颱風（2024年10月）
山陀兒是2024年第18號颱風，9/28在東方海面生成後朝台灣逼近，期間路徑不斷調整且相當緩慢，9/29發布海上颱風警報後，歷經4天4小時才登陸高雄，衝進台灣後受到中央山脈破壞，最終「死在台灣上空」，也被稱為歷史及怪颱。
山陀兒颱風的一生，共打破台灣氣象署5個紀錄，分別是「基隆最大日雨量」、「高雄第一次發布強風告警」、「第一個在10月登陸高雄的颱風」、「登陸前警報發布時間最久的颱風」、「首次舉行3次縣市政府連線會議。」
🟡康芮颱風（2024年10月）
康芮颱風是2024年第18號颱風，10/25在關島附近海面生成後，向西北朝台灣接近，10/29下午5時30發布海上警報，10/30上午5時30分發布陸上警報，10/31日下午1時40分登陸台東成功，晚間6時40分從雲林麥寮出海。
康芮颱風陸警時間僅3天，但從中心登陸本島一直到出海，用強颱姿態登陸，快速過山，也是1958以來，最晚登陸台灣的強颱，中央災害應變中心統計全國3人死亡，692人受傷，停電97萬3506戶，災情1萬0762件。
🟡銀杏、桔梗、天兔、萬宜「四颱共舞」（2024年11月）
2024年11月颱風異常偏多，彷彿趕進度般一個接一個生成，分別是11/4生成的銀杏、11/9幾乎同時生成的桔梗、萬宜，以及11/12生成的天兔，4個颱風同時存在了12小時，才因為銀杏減弱為熱帶性低氣壓而結束。
四颱共舞出現在11月是台灣氣象史首次發生，上次同時4颱並存要回溯到1994年10月；而史上最熱鬧則是1960年8月，曾同時發生5個颱風共存的情況。
🟡天兔颱風（2024年11月）
天兔颱風是2024年第25號颱風，由於英文名「Usagi」和日本人氣動漫吉伊卡哇中的「烏薩奇」相同，曾引發熱烈討論；天兔11/12生成在菲律賓東方海面生成後往台灣靠近，11/14清晨發海上警報、傍晚發陸上警報，經過2天的移動後，天兔颱風並未登陸，而是在台灣西南近海減弱為熱帶性低氣壓。
天兔颱風的路徑受到不少氣象專家關注，以往11月有颱風生成並非怪事，但路徑大多直接往南海移動，天兔颱風則是相當靠近台灣，甚至出現北轉的情況，不過在中心極為靠近台灣時，天兔所處環境不佳，最後才減弱，也不至於帶來嚴重災情。