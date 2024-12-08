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▲湯姆克魯斯和親生女兒舒莉這幾年如同陌生人，幾乎沒有任何聯絡，但他還是遵照離婚協議的規定，該付的錢一毛都不少。（圖／美聯社／達志影像）

湯姆克魯斯唯一的親生女兒舒莉，雖然和他已疏遠多年，她還公開去父姓，可是他付給她的生活、教育、醫療費用一毛都沒少。而且根據他和舒莉的媽媽凱蒂荷姆絲離婚時的協議，他要為舒莉成立信託基金，舒莉現在已滿18歲、可以開始挪用其中的部分，但真正大多數金額，要到她30歲才能一次請領，免得她太年輕就太揮霍。儘管如此，她已經是百萬富翁的一員，令平凡百姓又妒又羨。身為超級巨星湯姆克魯斯唯一親骨肉，舒莉從出生就是各方矚目焦點，爸爸曾經走到哪兒都把她帶在身邊，愛若心肝寶貝，但當阿湯和凱蒂一離婚，與舒莉也越來越少接觸，甚至被傳失聯好幾年。雖然舒莉一下子從阿湯的掌上明珠變得好像沒完全沒關係的陌生人，可是英國《每日郵報》報導，凱蒂在離婚協議中的一大考量就是讓舒莉能夠維持一定的生活品質，所以除了阿湯要為舒莉設立信託基金外，凱蒂也有為舒莉設立的另一個信託基金，舒莉在爸媽的資源灌注下，還沒正式出社會，就能確保比大多數民眾還要富有，儘管確切的數字還不能公開，《每日郵報》稱她已是「百萬富翁」，應該是起碼有個數百萬美元，就算她要到30歲才能隨便花，已足以讓人感嘆：「會投資真的不如會投胎！」而目前在念大學的舒莉，據稱身旁有一群很忠實的好姐妹，不是那種霸氣、跋扈到人緣欠佳的千金大小姐，而且性格頗為成熟，也有自己的想法。她的未來想往哪個方向發展？外界都很好奇，而她在年底的假期決定回到紐約和媽媽及朋友們共度，與父親阿湯依舊是沒有要破冰的感覺。