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▲李姓粉絲表示，今天自己特別扮成周杰倫專輯《范特西》的封面裝扮。（圖／記者朱永強攝）

天王周杰倫在台北大巨蛋舉辦的「嘉年華」巡迴演唱會，今（8）日已經是最後一天，不過場外仍有許多粉絲積極求票，且大家的牌子越做越精緻，還有一名李姓粉絲直接在外面開唱周杰倫的歌曲〈安靜〉、〈她的睫毛〉，希望有票的小天使可以看到他的努力。他也說，自己前幾天都沒辦法前來，所以在最後一天想說下猛料，直接開唱周杰倫的經典歌單，希望最後可以進場，「如果有車馬費也行，1千多元都可以接受。」雖然今天已經是周杰倫演唱會的最後一天，且冷空氣南下，氣溫降到10幾度，不過場外仍有不少粉絲在外面守候，從捷運國父紀念館站5號出口走出來，就可以看到一排求票的粉絲，還有人拿著自製的牌子在附近徘徊，就是希望可以被看到。其中最吸睛的是有一名求票的李姓粉絲，他手上拿著寫了「求票」的紙板擋住臉，還特別穿上帽T，扮成周杰倫專輯《范特西》封面的造型，並拿著麥克風高唱〈安靜〉、〈手寫的從前〉、〈她的睫毛〉等經典歌曲，希望透過唱歌的方式，讓手上有票的小天使注意到他，進而把票讓給他，他也說如果對方需要加價，自己願意給車馬費，大約1千元左右。李姓粉絲也說，如果真的可以進去，希望可以聽到〈晴天〉，他大學表演的時候都會演出這首歌，「我跟他本人沒有什麼故事，但因為喜歡周杰倫，也認識很多喜歡周杰倫的朋友，喜歡音樂都是跟他有關係，希望可以圓夢」，他也分享自己人生失意的時候，最喜歡聽的是〈軌跡〉，最後他也希望周杰倫下次開演唱會可以採實名制，讓更多愛他的粉絲進場。