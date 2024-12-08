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▲17.2萬噸「MSC地中海榮耀號」315.83米長、43米寬、 67米高，是目前亞洲最大最新郵輪。（圖／MSC地中海郵輪提供提供）

▲台灣市場迎來亞洲最大17.2萬噸「MSC地中海榮耀號」停靠基隆，首創「基隆－那霸」雙母港航線。（圖／記者蕭涵云攝）

▲MSC地中海榮耀號上的「亞利桑那水上樂園」，擁有 4 大泳池加上多條刺激滑水道，受國人喜愛。（圖／記者蕭涵云攝）

▲MSC地中海郵輪「榮耀號」因引擎故障導致1800人滯留沖繩，因需求大增，4大國籍航空機票一度漲價仍售罄，受影響旅客迅速返台恐有難度。（圖／記者蕭涵云攝）

亞洲最大MSC地中海郵輪榮耀號，4日從基隆港出發「宮古島、沖繩」5天4夜行程，原訂昨日由那霸開往石垣島、今（8）日早回基隆港，未料因引擎故障，導致約1800名台灣旅客滯留沖繩；郵輪公司取消航程並公告補償方案，全額退費並提供未來航程抵用券，讓旅客自行安排返台。但長榮、華航、星宇、台灣虎航等4家國籍航空，12月9日「沖繩OKA－台北桃園TPE」機票一度漲價約1.5萬元還全數售罄，旅客恐難以最快速度返回台灣。2024年台灣迎接亞洲最大17.2萬噸「MSC地中海榮耀號」停靠基隆，首創「基隆－那霸」雙母港航線受到國人喜愛。12月4日「MSC榮耀號」搭載4000多名旅客及工作人員從基隆港出發，展開「宮古島、沖繩」5天4夜行程，原訂昨日由那霸開往石垣島、今12月8日早上回到基隆港。未料6日「MSC榮耀號」引擎故障，船方廣播告知旅客需取消郵輪航程，且郵輪將停留在那霸港，10日再出發回基隆港；不過今早再度表示，因6日同樣技術原因， 郵輪將繼續停留在那霸，且歐洲工程師已於今上午抵達郵輪進行維護工作；並不得不取消12月8日從基隆港口出發的航次。據了解，共約有1800名台灣旅客因此滯留沖繩；「MSC榮耀號」取消航程並公告補償方案，受影響的旅客除了將全額退費，並提供未來航程抵用券，每艙第1/2位賓客的抵用券金額為郵輪船票金額的50%，每艙第3/4位賓客為75美金/人，以表歉意。讓旅客自行安排返台。但長榮、華航、星宇、台灣虎航等4家國籍航空，12月9日「沖繩OKA－台北桃園TPE」機票一度漲價約1.5萬元還全數售罄，旅客恐難以最快速度返回台灣。由於滯留海外台籍旅客人數眾多，不少人已自行購買沖繩返台機票，需求大增還導致長榮、華航、星宇、台灣虎航等4家國籍航空，12月9日「沖繩OKA－台北桃園TPE」機票一度漲價約1.5萬元，經查更已全數售罄，受影響旅客恐難以最快速度返回台灣。台灣港務公司則表示，昨日下午已接獲地中海榮耀號船務代理公司通知取消今日航程後，先於社群及官網轉達告知旅客；考量今日原預計將有2100名旅客自基隆港登船，可能仍有部分旅客未知情而前往，已備妥在地計程車隊及飯店資訊，將適時為旅客提供協助。交通部航港局也表示已向交通部反應，盼拉高層級、趕緊協助疏運旅客回台。