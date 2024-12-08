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▲周杰倫的「嘉年華」演唱會在台北大巨蛋的演出，今（8日）進行至最後一場，嘉賓人選依然備受期待。（圖／杰威爾提供）

周杰倫「嘉年華」巡演終於回到家鄉台灣、唱進台北大巨蛋，除了一堆演藝界和體育界名人好友捧場，昔日跟他曾經有淵源的歌迷們也都想盡辦法回來。7年前在「地表最強」演唱會曾被他點上台合唱〈簡單愛〉的歌迷瓜瓜，現在已經是人妻與人母，雖然孩子才6個月大，依舊跟另一半一起到了大巨蛋，期待和周董再續前緣，甚至還把自家寶寶的照片做成大看板，寫道「杰倫說 聽媽媽的話」，希望再吸引他的注意。瓜瓜和另一半Bryant，都是喜愛周杰倫將近20年的粉絲，從小就聽他的歌，這一次也是費了番工夫才得到門票，今晚準備開心欣賞他的演出，笑道：「孩子還小，還不能帶他一起來。」不過有把他的照片做成看板，如果周董注意到，也是在偶像面前露臉了。回憶7年前周杰倫在台北小巨蛋「地表最強」演唱會，瓜瓜被他點到上台合唱，那時她是穿著螢光色的衣服，雖然位置在2樓，還是獲他注意，還被抱上台，她笑稱：「其實我那時候就已經沒有遺憾了。」儘管如此，這次周董回台開唱，地點換到比小巨蛋更大的大巨蛋，她還是要再來捧場，而且這一次Bryant陪他一起來，小孩就麻煩爸媽幫忙照顧，也是個一起欣賞偶像丰采的約會行程。只要能看到周杰倫的演出，瓜瓜和Bryant就很滿足，不過周董在演藝圈交遊廣闊、人緣好，嘉賓的人選也是各方矚目的重點，有沒有他們期待的夢幻名單？瓜瓜答道：「蕭敬騰。」雖然老蕭不是這次嘉賓的熱門人選，但若真能現身，應該也會為演出帶來驚喜。