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▲過去字體變化只能在電腦版上看到，但最近手機版更新後，也能顯示了。（圖／NOWnews資料照）

▲iPhone 手機版 LINE 記得更新12月4日更新的14.20.0版本更新，才能順利顯示在手機介面上。（圖／NOWnews資料照）

▲粗體字語法為多打上「**」。（圖／NOWnews資料照）

▲斜體字語法是多打上「_訊息_」。（圖／NOWnews資料照）

▲若要用手機輸入紅字語法，記得長壓符號區的撇號鍵，並用滑移方式選擇最左邊的半形四聲，才會成功變成紅字。（圖／NOWnews資料照）

通訊軟體 LINE 在台灣市占率逼近9成，許多民眾日常生活、工作都已經離不開它，有什麼新功能推出，都會大大影響台灣人的生活。近期就有用戶發現，LINE手機版終於實裝「訊息新功能」，可讓字體變紅色、加粗等，完整使用方式曝光，也讓一票上班族大讚「超實用的！」近期有民眾在Threads上發文分享，發現手機版LINE在最近更新之後，字體終於可以顯示出紅字、粗體或是斜體，相當適合辦公聯繫、設置公告等用途，「打字可以有很多變化了」，也讓一票上班族直呼太實用。事實上，這個LINE的字體變化功能，早在4年多前就已經在電腦版上能夠顯示，不過蘋果 iPhone 手機版的 LINE 直到今年12月4日更新的14.20.0版本更新，才能順利顯示在手機介面上，電腦手機終於通用了！在想要打上的訊息前後，多打上「``」（半形注音四聲符號），就可變成紅字，相當醒目。在想要打上的訊息前後，多打上「**」，內容即會變成粗體字。在想要打上的訊息前後，多打上「_訊息_」（底線），文字即會變成斜體。此外，若要用手機輸入「``」，記得長壓符號區的撇號鍵，並用滑移方式選擇最左邊的半形四聲，才會成功變成紅字哦！