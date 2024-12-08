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▲中科院研發中的巡飛彈無人機，又被稱為「台版彈簧刀」。（圖／記者呂炯昌攝， 2023.03.14）

無人機在俄烏戰爭中大放異采，令戰車在現今戰場上生存大受威脅。國軍向美國採購首批38輛M1A2T戰車將於今年底運抵台灣之際，國軍也加強現有戰車的安全防護，國防部長顧立雄日前前往台南視導陸軍無人機訓練中心，也首度展出加裝「防護柵欄」設計的M60A3戰車。根據軍聞社報導，在陸軍無人機訓練中心靜態裝備展示中，包括多型無人機與戰甲車防護裝置，展示了國軍在無人機技術應用和裝備研發上的最新成果。其中，無人機裝備以偵察與打擊能力並重，並針對未來作戰需求，進行模組化升級。現場展示的戰甲車防護裝置，則採低成本、高效能的「防護柵欄」設計，提升裝備抗擊能力。評測戰車性能主要包括防護力、火力與機動力。裝甲車輛裝甲包括合金鋼板裝甲、鋁質裝甲、反應式裝甲、爆炸反應式裝甲、混合式裝甲、陶瓷裝甲等，隨著戰車裝甲防護力持續加強，各國也持續研發裝甲力更強的反裝甲武器，形成「矛與盾」之爭。隨著無人機技術日新月異，各式攻擊型無人機、遊蕩彈藥逐漸成為戰場要角，可從空中攻擊戰車最脆弱的車頂部位，2022年2月爆發的俄烏戰爭中，皆使用大量無人機意圖殺傷對手的地面部隊，網路上更流傳無人機擊傷戰車的影片，在無人機技術越加成熟的情況下，戰車是否還能在現今戰場上生存，引發不少討論，甚至「戰車無用論」再度出現。鑑於俄烏戰場漫天的小型無人機，讓戰車在戰場的存活空間大減，各國陸軍借鑒烏克蘭戰場調整戰術，為戰車增添防禦裝備帶動新一波軍事革新。陸軍為提升裝備抗擊能力，陸軍無人機訓練中心近期展示成果時，也首度公布戰甲車防護裝置，藉由低成本、高效能的「防護柵欄」設計，架設在現役戰車、裝甲車的頂部，降低攻擊型無人機「頂攻」或襲擊車側的傷害。中共曾向以色列購買哈比（Harpy）自殺無人機，此後開始發展中國研發出多款自殺與反輻射型無人機，對國軍戰車的戰場生存形成嚴峻威脅。國軍現役戰車包括450輛CM11戰車、460輛M60A3 TTS戰車、100輛CM12戰車都是1980年代的技術水準，採用舊式鑄造裝甲，不只缺乏新一代戰車的複合式裝甲防護，面對無人機空中襲擊更是難以招架，國軍展出加裝「防護柵欄」戰車，顯示國軍為這批「阿公級」戰車增加戰場生存性的決心。