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PLG高雄鋼鐵人本週在高雄流行音樂中心海音館舉行開幕戰，昨天首戰遭榜首桃園領航猿痛宰，以29分之差吞下3連敗，開季還未嚐勝果，今要迎戰台鋼獵鷹，陣中洋將艾賽亞（Isaiah Briscoe）以場均28.33分高居聯盟得分王，對於如何止敗？他認為贏球不難，但要學習怎麼贏球。鋼鐵人昨天上半場就陷入40：73落後，領航猿攻下73分更是打破聯盟半場新高紀錄，終場以94：123吞敗。艾賽亞攻下全場最高29分，外帶8籃板9助攻，但鋼鐵人全隊命中率僅有3成65。賽後艾賽亞表示，自己沒扮演好領導者的角色，儘管數據還可以，但沒拿出該有的成績，沒讓隊友打出信心，在保持侵略性和為隊友製造空檔之間的平衡沒做好，要當一個好的領導，應該要多扛一些責任。鋼鐵人本季大換血，為聯盟最年輕球隊，艾賽亞認為「贏球不難，但要學習怎麼去贏球」，在比賽之間要知道怎麼去準備，隨時讓自己保持好狀態，他也一直告訴隊友，每個人都可以是得分點，大家有空檔都能出手，要以團隊籃球取勝。鋼鐵人今天要迎戰台鋼獵鷹，賽前公布第4位洋將威爾（William Davis II），曾代表美國男籃在2022年FIBA美洲盃並奪得銅牌，去年也曾代表美國隊出戰世界盃資格賽，32歲的威爾將成為鋼鐵人陣中資歷最豐富且最年長的球員，也盼能帶領鋼鐵人早日開胡。