我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳宗憲（中）和坤達（左）、KID（右）出席《綜藝玩很大》10週年新書見面會。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲《綜藝玩很大》迎來十週年，節目特別出版《十週年有笑有淚全紀錄》。（圖／記者吳翊緁拍攝）

天王周杰倫這週在大巨蛋舉辦「嘉年華」演唱會，今（8）日已經進入第四天，不少圈內好友都到場朝聖，然而吳宗憲身為他過去的老闆卻仍不見人影，周杰倫在昨天演唱會上兩度提及吳宗憲問：「憲哥怎麼沒來？」吳宗憲和坤達、KID出席《綜藝玩很大》10週年新書見面會時也透露，他前幾天都在台北，今晚也有直播活動，提及兩人當年的舊事，「我把唱片公司賣掉是我的唱片公司，不是周杰倫一個人。」周杰倫昨晚在演唱會上和小鐘、劉畊宏合體，演唱「咻比嘟嘩」的〈世界末日〉，主動提及吳宗憲，對此，吳宗憲表示，這幾天他人不在台北，真的無法去共襄盛舉，今晚也還有直播工作，所以最後一場演唱會也不會，但他也坦言：「我拿很多張票啦，哈哈我們都是正常管道！」還有人在憲憲家族的群組上傳現場狀況，讓他很感動，「看到方文山的成就、周杰倫的成就，成功何必在我，更何況我已經那麼成功了。」吳宗憲被問到，是否還有機會和周杰倫合體，他坦言：「他沒有資格跟我有衝突，第一個我的資歷、輩份在圈子裡面都比他高。」過去他將21歲的周杰倫簽進阿爾發音樂，卻因為投資失利，只能將阿爾發以3億元賣給好樂迪，連帶旗下藝人周杰倫、温嵐、南拳媽媽等人都被賣掉，吳宗憲也重提舊事，「我把唱片公司賣掉是我的唱片公司，不是周杰倫一個人，唱片公司賣掉那一刻，唱片公司就再也沒有機會了。」《綜藝玩很大》迎來十週年，節目特別出版《十週年有笑有淚全紀錄》，與粉絲一起回顧陪伴他們走過十年的綜藝奇蹟，從紅隊的吐槽到綜藝天王吳宗憲詼諧幽默的主持功力，再到玩起遊戲不要命的「瘋面仔」KID林柏昇、帥起來連自己都害怕的小鬼黃鴻升，以及冷不防撿到槍的冷面笑匠坤達，配合所有上節目的來賓不計形象地拚搏，每一集都是值得玩粉珍藏的回憶，