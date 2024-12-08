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▲紀姓粉絲（左）透露，之前曾在台中勤美遇到周杰倫，自己當下卻說不出話。（圖／記者朱永強攝）

▲蔣姓三姊弟用網球做「JAY」應援牌，結果卻點歌失敗，覺得非常失望。（圖／讀者提供）

天王周杰倫在台北大巨蛋一連舉辦4場「嘉年華」演唱會，今（8）日已經是最後一天，雖然氣溫驟降，但仍澆不熄周杰倫粉絲的熱情。2名從台中上來的短裙辣妹，今天中午前就已經抵達，其中紀姓女粉絲透露，自己曾在台中勤美巧遇過周杰倫，當下有和對方打招呼，不過之後就說不出話了；另外有前一天就來看演唱會的蔣姓三姊弟粉絲透露，因為座位在比較前面，所以很希望被點到，還特別用周杰倫最愛的網球拼成「JAY」，可惜最後沒有被點到。今日在大巨蛋外排了長長人龍，不畏寒風排隊想拿周杰倫的免費周邊娃娃和手幅，其中2名短裙辣妹還在臉上貼了JAY，看起來特別亮眼。其中蕭姓女粉絲笑說，「辣妹沒有冬天」，所以今天特別打扮來看周杰倫的演唱會，希望可以被點到，不過寒風狂吹，還是讓她們冷到直發抖，表示等拿到周邊之後，就會馬上躲到室內避寒。因為紀姓女粉絲身高175公分，她也說願意幫忙身旁的粉絲拿應援牌，「因為我比較高，可以幫忙拿，比較容易被看到」。紀姓女粉也說，自己很久之前在台中勤美曾遇到周杰倫和昆凌，當下有上前打招呼，不過說完嗨之後就說不出話了，她也大讚：「昆凌本人真的超漂亮，很像精靈一樣，本人跟電視上一模一樣就是超漂亮。」最後2人希望周杰倫可以多回家唱歌。此外，有蔣姓三姊弟透露，他們在前一天的演唱會上特別用網球做了「JAY」的牌子，因為周杰倫最近很喜歡打網球，因此希望用這個方式吸引對方注意，沒想到最後輸給戴網球頭套的粉絲，覺得非常失望，更笑說「下次會考慮扮成網球。」而被問到如果被點到，最想聽哪首歌？蔣姓大姊表示，「最想聽半島鐵盒，這次演唱會只有出現前奏覺得很可惜。」蔣姓大姊也說，自己會喜歡周杰倫，是因為爸爸很喜歡，爸爸甚至在周杰倫第一張專輯開始，就斷言「這個人一定會紅」，所以他們三姐弟都是聽周杰倫的歌長大的，蔣姓弟弟還說，「從我出生到我生小孩了，終於可以看到周杰倫的演唱會！」蔣姓大姊則表示，自己這次聽得最有感的就是這次粉絲點歌環節，因為歌曲都是原key，周杰倫唱得很完美，因此讓她非常感動。