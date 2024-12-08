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韓國總統尹錫悅無預警宣布戒嚴，僅六小時後便被國會否決並閃電解嚴，這導致韓國各界強烈不滿也加速在野黨提名彈劾，而在週六（7）的投票過程中，執政黨國民力量黨議員集體離席，導致投票作廢。對此，韓國最大在野黨共同民主黨就指責國民力量領袖與總理韓悳洙「第二次內亂」，再度要求總統下台還要發動對韓悳洙的調查。尹錫悅戒嚴掌權失敗，在國會彈劾投票期間執政黨國民力量黨「全體離場」力挺自家人後，國民力量黨領導人韓東勳與總理韓悳洙共同發表聲明，表示會推動尹錫悅「有序提前下台」，並強調在下台前尹錫悅將不再參與任何政務，包括外交事務，但這個說法仍難以平息怒火。《韓聯社》報導指出，在野黨共同民主黨議員金民錫對此就召開記者會，痛批韓東勳和韓悳洙聯手行為簡直就是「第二次內亂」，並要求逮捕尹錫悅及調查相關人士的叛亂程度，金民錫強調「韓國目前仍處混亂狀態」，要求立刻解除尹錫悅作為軍事總司令的權力，避免北韓趁機挑釁引發戰爭。執政黨領袖韓東勳今表示，「大多數國民判斷尹總統在剩餘任期內不能正常執政，必須辭職」，稱會推動尹錫悅下台，並承諾將與總理建立定期會議，以確保國家事務不會出現空轉。金民錫對此同樣批評總理韓悳洙的介入程度，強調韓悳洙也必須接受調查，尤其是若國務院同意了尹錫悅戒嚴，那麼韓悳洙明顯有參與這個行動，並不適任解嚴後處理國家任務的角色。金民錫強調韓東勳悳洙理想上所實施由總理主掌行政權的「責任內閣」，實際上無視韓國憲法，從憲法層級來看總理根本無權成為國家政務中心、任命公職、指揮軍隊等。他也表示在野陣營一定會阻止「第二次戒嚴」或任何挑釁北韓的企圖，並求在耶誕節前讓尹錫悅停職。與此同時，國會議長禹元植也對韓東勳和韓悳洙的聯手表示不滿，他強調總統權力不是私有物，也非由執政黨或總統單方面決定，應該遵守憲法與法律，透過彈劾程序中止總統權力使其下台。