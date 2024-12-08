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TPBL台灣職業籃球大聯盟會長莊瑞雄先前因質詢時，脫口說出「玩球版」引發爭議。今（8）日莊瑞雄現身新莊體育館觀看新北國王對福爾摩沙夢想家的比賽時，再度澄清自己從未涉及賭博，強調「身為會長賭博是碰都不能碰的。」民進黨立委莊瑞雄日前於立法院質詢時，自爆「多少有在賭」及「選總統時賭到要死」，此言論引發爭議，並遭媒體人毛嘉慶與台灣新故鄉智庫研究員練鴻慶到台北地檢署告發，指控涉及賭博與詐欺罪嫌。面對外界質疑，莊瑞雄多次澄清否認涉及非法賭博，並在聲明中表示，其質詢內容被有心人士斷章取義，扭曲成參與賭博的言論。他強調，當天的質詢實際是針對合法運動彩券的設計提出改革建議，以壓制地下賭博市場，減少治安問題。莊瑞雄解釋，質詢討論的核心是如何透過改善合法運彩來達到收入增加，同時有效打擊非法運彩，「重點是如何精進與行銷合法運彩，擴大市場基礎，讓更多人參與合法運動投注。」莊瑞雄說，逐字稿單看可能不清楚，但如果完整看整場質詢，就能明白他的立場與用意。身為TPBL會長一職，莊瑞雄強調，賭博是碰都不能碰的，「就連合法運彩也不能碰。」他認為，自己肩負推動體育改革的重要責任，任何與賭博相關的行為都不應該接觸。目前台北地檢署已就此案分案調查，並將莊瑞雄列為被告。接下來，檢察官將針對指控進行深入偵辦，若有需要，將傳喚莊瑞雄到案說明。