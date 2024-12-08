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▲此前已經有媒體稱，道奇隊不會給Juan Soto超過7億的合約，以維持大谷翔平在隊內的地位（圖／美聯社／達志影像）

來自紐約洋基、休賽季成為自由球員（FA）的Juan Soto，被視為今年季後動向最受矚目的明星球員，他極有可能締造北美職業體育史上最高額的合約記錄。根據《紐約郵報》記者Jon Heyman報導，他的合約價碼基本上確定破7億美元，而這一場爭奪戰預計在接下來1、2天內就會落幕。Heyman指出，「紐約雙雄」目前處於領跑地位，紐約洋基和紐約大都會已向Soto提出了總額7.1億至7.3億美元的合約。這一數字將超越去年大谷翔平與洛杉磯道奇簽下的10年7億美元的合約紀錄。文章中進一步指出，「紐約兩支球隊已提高了報價，展現出他們對Soto的高度誠意。」由於本月9日起，德州達拉斯將舉行大聯盟的冬季會議，因此報導稱：「這場歷史性的合約競價，或許只剩下1到2天的時間就會塵埃落定。」隨著競爭進入白熱化階段，結果即將揭曉。除了洋基和大都會外，波士頓紅襪、多倫多藍鳥和洛杉磯道奇也加入了對這位26歲超級球星的爭奪戰。報導中提到：「目前並沒有任何跡象顯示這3支球隊已經退出競爭行列。」不排除某支球隊可能在最後關頭提出更高報價，超越紐約雙雄，成功簽下Soto。但Heyman也加註補充，那就是錢不是Soto陣營唯一考慮的因素，他不是一定會選擇出價最高的球隊，這也讓目前道奇隊的存在更加有趣。此前已經有媒體稱，道奇隊不會給Soto超過7億的合約，以維持大谷翔平在隊內的地位，但他們仍然沒有退出這一場爭奪戰。Heyman寫道：「雖然道奇不一定需要再增加一位超級球星，但他們提出了超過6億美元的報價，讓外界感到驚訝。儘管道奇擁有極大的吸引力，但目前被認為是Soto最不可能的落腳點。」