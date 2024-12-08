來自紐約洋基、休賽季成為自由球員（FA）的Juan Soto，被視為今年季後動向最受矚目的明星球員，他極有可能締造北美職業體育史上最高額的合約記錄。根據《紐約郵報》記者Jon Heyman報導，他的合約價碼基本上確定破7億美元，而這一場爭奪戰預計在接下來1、2天內就會落幕。

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美媒：Soto爭奪戰將在1、2天內落幕

Heyman指出，「紐約雙雄」目前處於領跑地位，紐約洋基和紐約大都會已向Soto提出了總額7.1億至7.3億美元的合約。這一數字將超越去年大谷翔平與洛杉磯道奇簽下的10年7億美元的合約紀錄。

文章中進一步指出，「紐約兩支球隊已提高了報價，展現出他們對Soto的高度誠意。」由於本月9日起，德州達拉斯將舉行大聯盟的冬季會議，因此報導稱：「這場歷史性的合約競價，或許只剩下1到2天的時間就會塵埃落定。」隨著競爭進入白熱化階段，結果即將揭曉。

不止紐約雙雄　其他豪門也積極加入競爭

除了洋基和大都會外，波士頓紅襪、多倫多藍鳥和洛杉磯道奇也加入了對這位26歲超級球星的爭奪戰。報導中提到：「目前並沒有任何跡象顯示這3支球隊已經退出競爭行列。」不排除某支球隊可能在最後關頭提出更高報價，超越紐約雙雄，成功簽下Soto。但Heyman也加註補充，那就是錢不是Soto陣營唯一考慮的因素，他不是一定會選擇出價最高的球隊，這也讓目前道奇隊的存在更加有趣。

此前已經有媒體稱，道奇隊不會給Soto超過7億的合約，以維持大谷翔平在隊內的地位，但他們仍然沒有退出這一場爭奪戰。Heyman寫道：「雖然道奇不一定需要再增加一位超級球星，但他們提出了超過6億美元的報價，讓外界感到驚訝。儘管道奇擁有極大的吸引力，但目前被認為是Soto最不可能的落腳點。」

▲紐約洋基的官方商店在世界大賽期間居然有販售大谷翔平的相關商品。這讓美國媒體《Yanks Go Yard》痛批：「這是洋基隊史最差勁的行為！」（圖／美聯社／達志影像）
▲此前已經有媒體稱，道奇隊不會給Juan Soto超過7億的合約，以維持大谷翔平在隊內的地位（圖／美聯社／達志影像）

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