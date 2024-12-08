我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院前院長王金平成立的「中道和平聯盟智庫」，今天舉行和平宣言倡議大會盟。並在活動最後發表發表新兩岸論述，王金平主張，「」。尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實的狀態，但不否定歷史的情感。「」是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機的最務實作法。謝謝各位為了和平倡議，發表寶貴的看法，提供許多可以思考與落實的方法，讓中道和平聯盟有了很好的開始。剛才聽了各位專家與代表的發言，我深深感覺到，大家對於和平所抱持的衷心期待，以及願意為和平貢獻心力的無私熱情。世界和平是我們共同追求的目標，但要達成這個遠大的理想，我認為，必須從我們自身做起，而第一步，就是實現兩岸的和平。台海地區被國際事務專家視為全球安全最不穩定的區域之一，也有許多人認為台海問題盤根錯節，難以解決。但金平認為，就算是再錯綜複雜的問題，只要能排除意識型態的干擾，回歸理性，追根溯源，回到最根本的歷史事實，都可以找到合理可行的解決之道。一九九六年，李登輝先生在就職典禮致詞中提出：「四十多年來，海峽兩岸因為歷史因素，而隔海分治，乃是事實；但是海峽雙方都以追求國家統一為目標，也是事實。兩岸唯有面對這些事實，以最大的誠意與耐心，進行對談溝通，化異求同，才能真正解決國家統一的問題，謀求中華民族的共同福祉。」金平認為，登輝先生的這段正式講話，在此時此刻，更值得我們借鑒。七十多年來，台灣經歷不同的發展階段，每個階段對於兩岸政策都有不同的思維與作法。但我們可以肯定指出的是，在台灣以寧靜革命，邁向民主化的過程中，也同步對兩岸政策採取更為開放，更為務實的作法，確立兩岸在交流中化解對立，在溝通中增進互信的政策方向。李登輝先生在總統任內，成立國家統一委員會，頒布國家統一綱領，促成辜汪會談，開啟兩岸良性互動的新時代。連戰先生和馬英九先生以「九二共識」的兩岸最大公約數，深化兩岸交流，厚植兩岸互信，為兩岸關係的穩定發展奠定基礎。而曾經在上海和北京參與辜汪會談的蔡英文女士，以及在市長任內曾率團赴上海訪問的賴清德先生，對於兩岸透過交流所帶來的正面效益，有親身體驗，也都表示認同。可惜的是，原本看到和平曙光的兩岸關係，在近幾年出現許多變數，甚至成為國際事務專家口中可能爆發軍事衝突的危險區域。探究原因，有外在國際環境的急速變化，也有意識型態的制約，而更多的，是因為兩岸交流陷入停頓，所產生的誤解，以及隨之而來的對立。許多人認為兩岸僵局是剪不斷理還亂的無解問題，但金平始終認為，沒有解不開的結，端看我們有沒有智慧與耐心去處理。只要我們先確立目標，再尋求共識，從理解彼此立場的角度出發，必能找到打開兩岸新局的道路。兩岸的共同目標是保障人民的安全福祉，而最大的共識是尊重彼此的制度與生活，在這個前提下，我們要做的是務實接受歷史與現況。兩岸分治是歷史遺留的問題，但運作七十多年來，已發展出各具特色的生活模式，這是我們必須正視的現實情況。而兩岸人民共同承繼中華文化，在語文、習俗、宗教信仰上都有相同的傳統，這也是我們必須接受的歷史事實。因此，金平主張，尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實的狀態，但不否定歷史的情感。「」是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機的最務實作法。多年來，在有遠見的各界領袖努力下，兩岸關係朝向存異求同的道路前進，為台灣創造了穩定的環境，讓我們可以致力經濟發展，追求社會進步，提升人民生活。而今天，我們沒有理由不在前人打造的基礎上，繼續為我們的下一代開拓和平發展的空間，保障下一代繁榮昌盛的未來。和平是世人共同追求的普世價值，金平和各位在座的各界代表一樣，都願意為永續和平貢獻心力。今天，在各位的見證之下，金平提出了對開創兩岸關係新局的看法，期盼有志之士共同努力，攜手前行，邁向兩岸和平，世界大同的新紀元。