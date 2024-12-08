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總統賴清德6日結束「繁榮南島，智慧永續」太平洋友邦之旅，對此，國立台灣師範大學政治學研究所教授范世平指出，賴清德此趟出訪取得多項外交突破，展現台美關係緊密的象徵，更直接駁斥在野陣營先前多次唱衰的不實說法；他認為，面對中國對我友邦的金錢利誘，賴清德成功深化邦誼，展現了對各國的實質援助成果，顯示台灣所走的民主路線才能獲得邦交國與國際社會肯定。賴清德日前訪問馬紹爾群島、吐瓦魯與帛琉三個太平洋友邦，期間過境美國關島、夏威夷。對此，范世平表示，賴清德此趟出訪取得多項外交突破，不僅成為首位進入關島總督官邸的台灣總統，現場更播放我國國歌，並和美國眾院前後任議長裴洛西（Nancy Pelosi）、強生（Mike Johnson）視訊通話，展現台美關係緊密的象徵，更直接駁斥台灣在野陣營先前多次唱衰，稱賴清德受美方打壓的不實說法。針對中國近年多次試圖挖角我太平洋友邦，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）日前更直指中國以觀光作為武器，脅迫帛琉外交轉向。范世平說，惠恕仁鮮明友台立場難以動搖，賴清德此行除了祝賀惠恕仁成功連任，同時也強化台帛之間的多元合作，為台灣外交取得更多進展。范世平提到，中國內部經濟問題持續惡化，經濟利誘的能耐下滑許多，不斷開出空白支票，不論是中南美洲或太平洋島國都能看見中國的捉襟見肘。范世平表示，反觀台灣的經濟表現亮眼，半導體產業持續在全球供應鏈扮演要角，而賴清德此次前往太平洋友邦深化邦誼，展現台灣對各國的實質援助成果，對許多國家而言，與台灣建交反而能獲得更實質的利益，宏都拉斯前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）就表示，若贏得下屆總統大選要與台灣恢復建交。范世平說，而台灣近年躍升國際舞台焦點，不論美國、日本、歐盟等民主陣營對台灣的關注都大幅提升，相比於經濟利誘或拉攏，台灣所走的自由民主路線才能獲得邦交國與國際社會的肯定。