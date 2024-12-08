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▲周杰倫在台北大巨蛋演唱，成為粉絲高度關注的盛事，許多人費盡工夫搶到票，還在應援物上用盡心思，希望引起他的注意。（圖／杰威爾提供）

▲沒搶到票的雅文（右）和朋友一起發送自製應援小物給周杰倫演唱會的歌迷，雅文這幾天都坐在大巨蛋場外 聽周杰倫在場內的演唱，3個小時也不覺得辛苦。（圖／記者李政龍攝）

周杰倫的「嘉年華」演唱會台北大巨蛋的演出，今（8日）進行至最後一場，歌迷們把握今年最後機會欣賞他的現場丰采，有過去都沒有搶到他演唱會門票的女性粉絲，這次卻不用特別出奇招就買到票，直呼：「是真愛，所以緣分到了。」最有意思的是，她的英文名字和周董太座昆凌一樣，就是Hannah，而且強調是很久以前就這樣叫，沒有特別取這個名字。Hannah和另一位來自台中的朋友AA一起來大巨蛋看周董的演出，AA以前就曾經在簽唱會上獲得周董在她的T恤上簽名，大讚他本人就是一個字：「帥！」而Hannah則沒有那麼好運，小時候零用錢不夠，沒辦法盡情地購買周董相關商品，搶演唱會的票也搶不到，過往他在台灣的演出都沒搶到票因此沒追到，想不到這一次，全台公認超難搶票，她竟然不太費力就買到，難怪會認為「真愛總有一天會實現」。她和AA也把周董的一堆商品都穿戴在身上，還特製趣味文字看板，希望吸引到他的目光，能被點上台。AA戲稱準備這些看板：「像要打仗一樣。」顯然相當耗時費工。對於周董一唱就3個小時，可能找不太到機會去洗手間，她們笑道：「不吃不喝了，就不會會想跑廁所。」同樣也有很心酸、喜愛周董多年但4場票都沒搶到的歌迷雅文，和其他的歌迷朋友自發性在入場處發送自製的應援物包括手幅等，號召大家今晚在他唱到〈七里香〉時，用手機亮燈給他驚喜。她表示雖然票沒搶到，可是不願意便宜黃牛，堅決不會加價購買，這幾天沒有辦法進到場內，她就跟很多歌迷一樣，在場外坐著聽場內的演出，有些比較節奏強勁、聲音大的歌曲，在外面也聽得到，坐在場外的粉絲也會不時跟著唱和，有點像是演唱會「第2現場」的感覺。雅文稱為了周董，坐在地上3個小時，就算只能聽到場內的「漏音」，也還是捨不得離開，更不覺得辛苦，場內的觀眾也會即時傳遞現在唱到哪一首歌的訊息給場外，其實氣氛算是蠻溫馨，但她還是希望能在開場前求到一張原價票，能進場欣賞周董現場演出的丰采。