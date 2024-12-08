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韓國總統尹錫悅在本月3日無預警發佈緊急戒嚴，隨後遭國會表決通過並閃電解嚴，此事引起大批要求彈劾尹錫悅聲浪，正積極調查此事的韓國檢方今（8）表示已將總統尹錫悅列為內亂罪的嫌疑人進行立案調查，同時韓國警方也對日前請辭的國防部長金龍顯展開了搜查。韓國首爾高等檢察廳檢察長樸世鉉因應此次戒嚴事件，出任緊急戒嚴事態特別調查本部本部長，他在週日記者會上表示，自3日以來已收到多起指控尹錫悅涉犯內亂罪的相關檢舉信，目前正根據程序進行調查，目前已將尹錫悅以嫌疑人身分立案。樸世鉉指出，雖然內亂罪原本不在檢方的調查範圍內，但根據《檢察廳法》規定檢方可調查與濫權有直接關係的犯罪嫌疑。他表示，這次「短命戒嚴」事件簡而言之就是公務員濫用職權，以擾亂國家憲法為目的的行為，而這構成了內亂和濫權罪的要件，因此檢方有責任針對尹錫悅進行調查。韓國警方也對前國防部長金龍顯展開搜查，盼能藉此掌握戒嚴事件相關的證據。警方目前已經對金龍顯的住宅及辦公室進行了搜查，並獲得了法院簽發的通話記錄搜查令。韓國前國防部長金龍顯遭警方指控涉嫌內亂罪和叛亂罪，此前金龍顯被認為是建議尹錫悅發動戒嚴的幕後推手，更在彈劾案表決前就已向公眾道歉與自請辭職。