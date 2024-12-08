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▲新北國王今天在主場迎戰福爾摩沙夢想家，進行龍頭爭奪戰，新北國王林書豪此役遭到夢想家嚴加看防。（圖／TPBL提供）

新北國王今天在主場迎戰福爾摩沙夢想家，進行龍頭爭奪戰，看完周傑倫演唱會的林書豪今天被「新臺灣人」高柏鎧手肘撞到嘴角流血，高柏鎧犯規被升級為「U」違反運動精神犯規，不過球評岳瀛立認為，「升級到惡意犯規可以再討論一下。」今天比賽第三節還剩9分07秒，夢想家進攻，高柏鎧接到球後，轉身接連撞到兩名國王球員李愷諺、林書豪，後者還被撞到嘴巴流血，裁判響哨後，弟弟林書緯趕緊上前關心哥哥傷勢，林書豪則向裁判示意對手有出肘犯規。裁判經過回放檢視，升級為「U」違反運動精神犯規，不過球評岳瀛立有不同意見，「你重慢動作回頭看，其實這個動作感覺是順勢地揮肘。要變成U，其實他沒有刻意的往前去做動作，所以升級成惡意犯規，可以再討論一下。」但岳瀛立也提到，高柏鎧第一個動作用手架開李愷諺，躲過一次犯規，林書豪過去補防，高柏鎧出現的第二個動作或許不是故意的，「順勢這個拐子可能比較不是故意的，但真的也是確實揮到林書豪的嘴巴上，裁判是吹了第二個動作的犯規。」進入台灣籃壇後，林書豪就經常出現被對手嚴密看防造成受傷，甚至還有次眼角被撞破，濺血退場送醫縫合，不過這次林書豪擦掉血後，堅持留在場上，此役出賽31分鐘繳出11分4籃板8助攻，率領國王以121：89擊敗夢想家，本場32分差也刷新聯盟最大分差紀錄。