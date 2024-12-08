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2024政大校園馬拉松連續第十年登場，今（8）日雖然降溫還飄著毛毛細雨，仍不減2400名報名跑者的熱情，人數再度創下最高紀錄，比賽成績也寫下政大校園馬拉松37分45秒完賽十公里的歷史紀錄。報名的跑者從一歲小娃兒到80歲長者，賽事匯聚師生、校友、社區民眾與國際跑者。「跑步這件事，總是讓人既充滿期待，又帶著一絲擔心。」政大校長李蔡彥在致詞中表達今年第二次挑戰10公里的心聲。他也提到，今年有超過半數的參賽者來自政大，這是一次難得的機會，能夠在清晨相聚於校園，期許這樣健康與運動的傳統，能在政大代代相傳。馬拉松賽事分為休閒「走」馬組與競賽「跑」馬組。休閒「走」馬組主要繞行校內環山步道，讓參加者在健走之餘，欣賞政大校園的美麗風光；競賽「跑」馬組則依性別與年齡分組進行比賽。政大指出，為了維護參賽選手安全，學校體育室今年首次施行校園封路管制，讓跑者無需與車爭道。同時以實際行動響應永續，不發放紙本完賽證明，也減少賽道水站瓶裝水與紙杯使用，以校友贊助奉茶水站，提供跑者手杯供水。80歲的參賽者蕭淑貞表示，今天特地和一家人報名挑戰校園馬拉松，天天走路是奶奶的保健之道。賽道上也驚見「蜘蛛人」跑者月司特，特地為政大馬拉松賽事盛名而來。今年「政大傳播學院碩士在職專班」再次成為校內參賽人數最多的單位，在執行長王亞維、國際傳播碩士學程主任施琮仁，以及亞際文化研究國際與碩士學位學程主任陳儒修的帶領下，突破百人參賽，展現師生熱情與團結的精神。台北商大國際貿易系大四學生張智超以37分45秒的成績勇奪10公里「競賽組」男子冠軍，這是他第二次參加政大校園馬拉松，去年得到第三名，他說過去半年堅持天天練習，拿下第一名很有成就感。10公里「競賽組」女子冠軍由法國交換學生Anaelle Couvreux奪得，她目前在政大商學院研究所交換，來自EM Strasbourg大學。雖然不是運動員，但一直保持跑步的習慣，這次以穩定的表現成功拿下第一名。今年完賽後的摸彩讓活動進入最高潮，獎品包括iPad Air、Apple Watch，以及最受矚目的大獎— IPhone 16 Plus。今年的完賽獎牌延續政大百年的獎牌拚圖設計，正面印有校徽，背面可與去年的獎牌拼接，組成完整圖案，象徵政大的歷史傳承與未來展望。