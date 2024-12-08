我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫演唱吸引許多30上下的觀眾入場尋找年輕時的美好回憶，也有更年輕的歌迷是在爸媽影響下開始聽他的歌。（圖／杰威爾提供）

▲13歲的國中生曾同學和媽媽一起來台北大巨蛋外求周杰倫演唱會的票，約定好如果只求到一張，媽媽會讓她進場。（圖／記者李政龍攝）

周杰倫闊別7年重返台北演唱的號召力太強大，台北大巨蛋外每天都有一些人求票，希望能夠進場欣賞他的現場演出。今天大巨蛋外出現全身草綠服裝的男子，舉起厚紙板寫上的求票訊息，頗為引人矚目。原來這位黃先生是志願役軍人，中午長官突然臨時放他假，連家都沒回就立刻來到大巨蛋外，想要現場求票碰運氣，他笑稱厚紙板還是到大巨蛋後臨時跟附近的店家要的，如果沒有求到票，就會回家休息。對於偶像的欣賞，每個人投入的程度不同，有些人為了能欣賞到周杰倫的現場演出，不惜一切，黃牛票比原價貴上數萬，都有人買得下去。而黃先生坦言在周董「嘉年華」巡演台北大巨蛋場門票開賣時，他一面也在搶麥當勞的「獵人」卡，所以是和一堆人一邊排在麥當勞店外，一邊拿手機刷「拓元」售票系統，結果實在搶不到周董的票。本來以為可能就無緣，沒想到長官今天臨時放他假，就想早點來大巨蛋外碰碰運氣。既然老天爺幫忙、讓黃先生多了這個假期，有沒有「勢在必得」的決心？黃先生在求票紙板上寫明，如果善心人願意讓票，他可以陪伴對方實現一些能力所及的心願，譬如陪伴高空彈跳或徒步環島等，要是門票加價購，在他能承擔的範圍內也願意，大概上限是加個1萬多，兩萬他就不會接受。雖然很喜歡周董的音樂，可是他還是會理智評估。13歲還在讀國中的曾姓女同學，自認有些社恐，因此把求票看板遮住大半張臉，她是和媽媽一起到大巨蛋外來求票，約定好如果只求到一張，媽媽會讓她進場欣賞，她會喜歡周杰倫的歌也是從小媽媽播放給她聽，班上同學大部分是聽K-pop。這幾天來大巨蛋欣賞周杰倫演唱會的群眾大部分是30上下的男女，他的歌曲有許多他們的青春回憶，而年紀更輕的歌迷，則往往是受到身為周董歌迷的爸媽耳濡目染，曾同學就是個很好的例子。