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▲山下智久和林志玲一起現身周杰倫演唱會，讓網友全都驚呆。（圖／讀者提供）

天王周杰倫在台北大巨蛋一連舉辦4場「嘉年華」演唱會，由於今（8）日已經是最後一天，大咖好友都不能缺席，不僅王仁甫、季芹、小刀、汪東城、吳尊、周興哲、歐陽妮妮，以及中華隊12強選手等人現身支持。讓人更驚訝的是，就連日本男神山下智久也到場支持，身旁坐的還是女神林志玲，不過不見林志玲的老公AKIRA。由於前幾天周杰倫都是在貴賓席中找人上台合唱，不確定今晚是否會讓山下智久上台當嘉賓。周杰倫大巨蛋演唱會還沒開始之前，嘉賓名單就在網路上瘋傳，不過大多數人前幾天都猜錯。由於周杰倫這幾天幾乎都是從貴賓席抓人出來當嘉賓，因此今天也有粉絲緊盯貴賓席，發現最前排坐著周興哲和老婆趙岱新，附近就坐著王仁甫、季芹、邰智源、汪東城、吳尊、陳傑憲等人，也發現吳尊帶著一雙兒女現身。不過最驚人的是，在現場燈光暗下來後，驚見山下智久也在貴賓席內，身旁還坐著林志玲，讓人瞬間感受到周杰倫的超狂人脈，許多粉絲發現後直呼，「光是側顏就帥瘋了，拜託周董一定要拍到他」、「林志玲跟山下智久一起坐在台下，真的只有玉皇大帝辦得到吧」、「昨天不是還在日本工作嗎？」也有人猜測，「該不會最終場嘉賓是山下智久吧？」、「山下智久會上台合唱嗎？拜託周董一定要跟他多聊幾句！」