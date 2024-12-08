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▲敘利亞反抗軍近來飛快挺進，在進入敘利亞戰略大城荷姆斯後，反抗軍更在8日時攻入首都大馬士革。（圖／美聯社／達志影像）

敘利亞反對派武裝組織週日（8）宣布已攻入首都大馬士革，總統阿塞德（Bashar al-Assad）傳已搭機逃離大馬士革，目前行蹤不明，總理賈拉利（Mohammed Ghazi Jalali）則表示府已經準備與反對派合作，會和平移交政權；此事被認為是敘利亞內戰中的重大轉折點，外媒分析稱這可能會徹底改變中東的局勢，且認為這是自去年哈馬斯突襲以色列以來最重要的事件之一。根據《美聯社》、《路透》最新報導，敘利亞首都大馬士革已被反政府武裝沙姆解放組織（HTS）佔領，敘利亞總統阿塞德更傳出早就搭著飛機逃離的消息，總理賈拉利則在前者逃亡消息傳出後，用影片方式對外說明稱自己「人就在家裡，並沒有離開，因為我屬於這個國家」，並稱週一白天會繼續前往辦公室工作，呼籲民眾不要破壞公共設施。反抗軍在聲明指出，阿塞德已經逃跑，經過50年來的壓迫、13年來的犯罪、暴政、流離失所和長期鬥爭，他們終於戰勝一切，而今天就是英媒《天空新聞》分析指出，阿塞德家族自1970年代開始統治該國，該家族以殘酷手段維持統治，並依靠敘利亞的地理位置獲得外國支持，尤其是來自伊朗和俄羅斯的援助，並藉此協助介入中東的戰亂，例如依賴伊朗向真主黨提供武器，向莫斯科當局提供臨海港口與空軍基地。分析稱真主黨近幾個月來在與以色列的戰爭中落入下風，雙方更在美國、法國斡旋下停火，這使伊朗對以色列的代理人戰爭戰略以失敗收場，俄羅斯也可能為此被迫停止介入中東，文內也強調目前仍未清楚反抗軍勝利後的措施，分析指敘利亞如果再發生形似阿拉伯之春的運動，其影響可能會愈發嚴重。