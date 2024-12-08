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▲歐陽妮妮（右二）今天和丫頭（左綺）、王子、毛弟一起現身看周杰倫演唱會。（圖／記者朱祖儀攝）

天王周杰倫在台北大巨蛋一連舉辦4場「嘉年華」演唱會，由於今（8）日已經是最後一天，大咖好友都紛紛到場支持，包括王仁甫、季芹、小刀、汪東城、吳尊、康康、周興哲、歐陽妮妮、王子、毛弟等人，歐陽妮妮透露，自己目前已經35周了，怕今天聽到一半就生了，「他（寶寶）在上面聽到音樂就很興奮」，還有20多位12強賽選手，看到陳傑憲還帶著愛妻綺綺現身，雖然2人沒有多說什麼，不過看到綺綺緊跟在陳傑憲身後，可以感覺到2人之間的濃濃愛意。歐陽妮妮今天和王子、毛弟、丫頭一起現身受訪，老公張書豪沒有現身，她透露因為對方在忙，所以今天沒辦法一起出席，而目前寶寶已經35周了，距離預產期比較接近，她忍不住笑說，「擔心今天聽到一半就會生」，不過她表示，寶寶平常很乖，撐3小時應該沒有問題，「但他剛剛聽到音樂很興奮。」王仁甫被問到今天想要聽什麼歌，他則說「周杰倫的歌感覺點不完」，但他們平常唱〈不該〉都會破音，「如果今天可以聽到神祕嘉賓唱就好了。」康康今天也現身力挺，特別穿上〈爸我回來了〉的衣服，女兒還穿著中國風的衣服現身，表示想聽〈雙節棍〉跟〈霍元甲〉；汪東城也和吳尊合體，吳尊表示很想念台灣的朋友，還揪汪東城一起吃牛肉麵，「我兒子很喜歡周杰倫，媽媽都會放〈聽媽媽的話〉給他聽。」此外，中華隊12強選手也都到場，包括投手教練林岳平、投手郭俊麟、陳冠宇、林凱威等人，「台灣隊長」陳傑憲在最終場也終於現身，還帶著老婆綺綺一起到場，2人一前一後走著，看起來感情非常好，不過一行人沒有受訪，迅速就走進觀眾席內準備看演唱會。