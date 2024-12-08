我是廣告 請繼續往下閱讀

▲八炯與陳柏源拍攝統戰紀錄片，在11月初陳柏源更赴陸參加茶博會，內容也將在下集揭露。（圖／翻攝YT@攝徒日記Fun TV）

台灣知名網紅「八炯」擁有百萬訂閱「攝徒日記Fun TV」頻道，平時常製作反共、國際議題的影片。不過八炯近期與歌手「閩南郎」陳柏源合作拍片，揭露「閩南郎」從統戰樣板跳反的過程，中國黨媒《海峽導報》社長更意外提及鍾明軒的名字，鍾明軒則立刻發文駁斥。此外，今（8）日八炯也再次發聲透露會有下集，更認為：「我覺得下集出來，我的性命是有點擔憂的」。八炯於12月6日在YouTube頻道上架中國靠網紅統戰的紀錄片上集，曾是統戰樣版網紅、曾經唱過抖音神曲〈中國老總〉的歌手「閩南郎」陳柏源找上自己，希望能揭露網紅統戰的內幕，陳柏源提到，自己曾在中國當地開公司做生意，卻被合夥人掏空，還被公審貼上台獨標籤，怒不可忍的他，決定再回台當兵之後，找上八炯揭露中國的統戰手法。在影片中，陳柏源直接展現恐怖的人脈實力，先後聯繫中共福建黨媒「海峽導報」社長、台灣跆拳道教練李東憲、台灣網紅「麥狗886」以及武夷山統戰部官員，結果福建黨媒「海峽導報」社長還在通話中無意間提到了網紅鍾明軒的名字。爆料影片上架之後，「閩南郎」擁有破百萬粉絲的抖音帳號也立刻遭禁封，一票大陸網友、台灣在陸網紅也紛紛拍片譴責陳柏源。今（8）日八炯與「閩南郎」陳柏源前往台北參加「接力護台灣」活動，在訪問被問及統戰紀錄片是否有下集，八炯也坦言，，會提及等內容，「下集出來之後，我們的性命有點擔憂」，也因擔心會有人身安全危機，因此已跟跨縣市警察單位保持聯繫，警方也承諾會保障他們的出入安全。