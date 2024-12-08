亞洲最大MSC地中海郵輪榮耀號，因引擎故障，導致約1800名台灣旅客今（8）日滯留沖繩，且4家國籍航空明12月9日「沖繩OKA－台北桃園TPE」機票售罄，受影響旅客一時之間恐難順利返回台灣。官方聲明表示「由於技術原因，需要停留在那霸進行維護的工作」，取消航程並透露「全額退費」賠償方案，還將提供未來航程抵用券。
亞洲最大MSC地中海郵輪「榮耀號」，12月4日從基隆港出發展開「宮古島、沖繩」5天4夜行程，原訂昨日由那霸前往石垣島、並於今早返回基隆港；未料12月6日「MSC榮耀號」引擎故障，郵輪公司聲明表示「MSC榮耀號由於技術原因，需要停留在那霸進行維護的工作。我們需要取消榮耀號12月8日基隆出發的郵輪行程，這可能會給您旅程造成不便，我們深感抱歉。希望您能理解我們需要時間來進行必要的工作。」
官方公告補償方案，表示「為表歉意，我們將全額退還您的郵輪船票款項，此外，我們還將為您提供未來航程抵用券，每艙第1/2位賓客的未來航程抵用券金額相當於您所支付的郵輪船票金額的50%，每艙第3/4位賓客的未來航程抵用券金額為75美金/人。該抵用券有效期至2025年12月31日，適用於MSC地中海郵輪的任何可用航次。」
據了解，MSC地中海郵輪榮耀號聯營業者應變中心，爭取補償旅客因取消航程衍生之住宿或交通費用可能之損失，每人申請上限為新台幣6,000元整，採核實單據並實報實銷方式申請。
不過，由於受影響旅客眾多，不少人都想自行先購買沖繩返台機票，需求大增還導致長榮、華航、星宇、台灣虎航等4家國籍航空，12月9日「沖繩OKA－台北桃園TPE」機票一度漲價約1.5萬元，經查更已全數售罄，受影響旅客恐難以最快速度返回台灣。
MSC地中海郵輪榮耀號目前仍停留在那霸港，歐洲工程師已於今上午抵達郵輪進行維護工作，預計直至12月10日才會再出發回基隆港；後續原訂12月8日從基隆港口出發的航次也已確認取消。
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官方公告補償方案，表示「為表歉意，我們將全額退還您的郵輪船票款項，此外，我們還將為您提供未來航程抵用券，每艙第1/2位賓客的未來航程抵用券金額相當於您所支付的郵輪船票金額的50%，每艙第3/4位賓客的未來航程抵用券金額為75美金/人。該抵用券有效期至2025年12月31日，適用於MSC地中海郵輪的任何可用航次。」
據了解，MSC地中海郵輪榮耀號聯營業者應變中心，爭取補償旅客因取消航程衍生之住宿或交通費用可能之損失，每人申請上限為新台幣6,000元整，採核實單據並實報實銷方式申請。
不過，由於受影響旅客眾多，不少人都想自行先購買沖繩返台機票，需求大增還導致長榮、華航、星宇、台灣虎航等4家國籍航空，12月9日「沖繩OKA－台北桃園TPE」機票一度漲價約1.5萬元，經查更已全數售罄，受影響旅客恐難以最快速度返回台灣。
MSC地中海郵輪榮耀號目前仍停留在那霸港，歐洲工程師已於今上午抵達郵輪進行維護工作，預計直至12月10日才會再出發回基隆港；後續原訂12月8日從基隆港口出發的航次也已確認取消。