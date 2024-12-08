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▲亞洲最大MSC地中海郵輪榮耀號，引擎故障導致約1800名台灣旅客滯留沖繩；官方聲明將全額退費、提供抵用券等補償方案。（圖／記者蕭涵云攝）

▲MSC地中海郵輪「榮耀號」官方聲明，公告賠償方案。（圖／翻攝自MSC Cruises Taiwan FB）

▲MSC地中海郵輪榮耀號擁有4個泳池，海上樂園搭配3條刺激滑水道。（圖／記者蕭涵云攝）

亞洲最大MSC地中海郵輪榮耀號，因引擎故障，導致約1800名台灣旅客今（8）日滯留沖繩，且4家國籍航空明12月9日「沖繩OKA－台北桃園TPE」機票售罄，受影響旅客一時之間恐難順利返回台灣。官方聲明表示「由於技術原因，需要停留在那霸進行維護的工作」，取消航程並透露「全額退費」賠償方案，還將提供未來航程抵用券。亞洲最大MSC地中海郵輪「榮耀號」，12月4日從基隆港出發展開「宮古島、沖繩」5天4夜行程，原訂昨日由那霸前往石垣島、並於今早返回基隆港；未料12月6日「MSC榮耀號」引擎故障，郵輪公司聲明表示「希望您能理解我們需要時間來進行必要的工作。」官方公告補償方案，表示「為表歉意，我們該抵用券有效期至2025年12月31日，適用於MSC地中海郵輪的任何可用航次。」據了解，不過，由於受影響旅客眾多，不少人都想自行先購買沖繩返台機票，需求大增還導致長榮、華航、星宇、台灣虎航等4家國籍航空，12月9日「沖繩OKA－台北桃園TPE」機票一度漲價約1.5萬元，經查更已全數售罄，受影響旅客恐難以最快速度返回台灣。MSC地中海郵輪榮耀號目前仍停留在那霸港，歐洲工程師已於今上午抵達郵輪進行維護工作，預計直至12月10日才會再出發回基隆港；後續原訂12月8日從基隆港口出發的航次也已確認取消。