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▲清水地熱公園是宜蘭最強溫泉區，一年四季都有遊客到訪。（圖／翻攝清水地熱泉臉書）

▲清水地熱公園大眾池改為男女混湯。（圖／翻攝清水地熱泉臉書）

▲清水地熱公園內還設有溫泉水池，讓民眾可拿竹籠煮蛋、玉米，品嘗溫泉滋潤過後的美味佳餚。（圖／翻攝自爆料公社）

一波波冷空氣接力來台灣報到，寒冷的天氣已經讓民眾相當有感，泡溫泉也成為許多民眾出遊的首選。而近期宜蘭「超強溫泉」湯屋改建完成重新開放，並改為「穿著泳衣的男女混湯」模式，也讓大批遊客盛讚「這樣更自在了！」宜蘭清水地熱溫泉湯屋，在今年中宣布進行整修，經過三個月的的工程後，終於在11月14日後重新開放，泡湯模式也從原本的「男、女分區裸湯」改為，湯屋共有6座溫泉池、2座冷水池，遊客可以在兩個泡湯區自由移動，享受冷熱不同的體驗。這樣的改變也獲得一票遊客讚賞，因為前往清水地熱溫泉的遊客組成，多半都是家庭客，過往男女分區泡湯，對於小朋友的照顧總會造成一定程度的麻煩，而且還要裸湯坦誠相見，就算是同性別也會有些心理障礙。現在改成穿上泳衣的混湯，就像平時在游泳池般的模式，也讓許多遊客大讚：「這樣反而更自在」。事實上，宜蘭清水地熱公園擁有天然溫泉地質景觀，是宜蘭最強的景點，在2023年就吸引多達89萬人次遊客到訪，每次到休假、天氣轉冷時，現場都會湧入大量排隊車潮，上午開園1小時就爆滿。此外，清水地熱公園內還設有溫泉水池，讓民眾可拿竹籠煮蛋、玉米，品嘗溫泉滋潤過後的美味佳餚，也是一大賣點。地點：宜蘭縣大同鄉復興村三星路八段501巷137號營業時間：每日上午9:30 - 下午5:00泉質特色：屬鹼性泉，色澤微黃帶點硫磺味