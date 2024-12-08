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▲周杰倫演唱會的搶票大戰是今年最激烈的戰況。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲不少人搶票最討厭的就是看到藍圈圈，常常心急等不到下一頁。（圖／拓元售票系統）

回顧2024年的演唱會，從年初精彩到年尾，最吸睛的莫過於江蕙時隔9年重新復出，而周杰倫、張惠妹接連在12月登上台北大巨蛋開唱，以及三大天王張學友、劉德華、郭富城也陸續來台開唱，幾乎每個月都有搶票大戰。《NOWnews今日新聞》特別幫讀者整理10大搶票祕訣，為了明年做準備！今年最激烈的搶票大戰就是周杰倫的演唱會，一開賣拓元售票系統隨即當機，有粉絲藍圈圈卡了20分鐘，結果跑完之後，門票全都賣光了，且每次清票、重新釋票也都同樣被秒殺，因此有許多粉絲悲喊，「要爬進台北大巨蛋下水道聽演唱會」；張惠妹的門票也一票難求，張學友甚至有粉絲為了買票，被騙了30幾萬，不過若是可以自己搶到票，或許就不用這麼悲慘了，可參考以下10招。在買票之前一定要記得先登入會員，免得點了一大堆步驟，最後卻回到登入會員的頁面，浪費好了一段時間。千萬不要提早點「立即購票」，因為時間會暫停在那一秒，反而影響搶票速度。而有些歌手會有信用卡專區開賣，需要先填信用卡的號碼才能買票，建議可以先準備好信用卡號碼。事先想好要看哪一天的表演，屆時不要猶豫馬上點進去，建議把場地位置圖印出來或寫下想要的區域，萬一錯失最想要的位置，還可以迅速選擇其他座位。先看好同一帳號可購買張數，買完自己想要的場次後，還可以看其他天有沒有機會。這是最重要的關鍵，一定要看清楚不要按錯，也要熟悉英文字母的位置，否則驗證碼錯誤又要浪費時間。下面的小方框一定要記得勾，如果忘記勾選，就點選確認張數，一來一回又要浪費好幾秒。按了最下方的「確認張數」後，就要等待網頁跑完，如果在這時候離開畫面，可能就什麼都沒有了。如果藍圈圈轉完，順利買到門票，務必在10分鐘內完成資料填寫以及選擇繳費方式，該粉專建議可以勾選虛擬帳號，因為選擇信用卡有時候會lag。當繳費的虛擬帳號出來之後，需要在2小時後完成轉帳，否則票可能又沒了。等到繳完費之後，過一段時間就可以查看訂單編號，代表訂單已經完成，就可以放心等待看演唱會的時間。但如果是實名制的話，要注意必須多一步驟，就是必須先準備個人資料，以免填資料的時候會手忙腳亂，此外也有些歌手為了防堵黃牛，要求歌迷先答題再搶票，這就考驗歌迷平時是否有做功課，若是真的對歌手的資料不了解，可能就沒辦法了。另外，有些售票平台需要24小時前註冊會員，歌迷搶票前也要多注意！最後《NOWnews今日新聞》提醒大家，搶票時可用自己最順手的裝置，且切記搶票時不要慌張，要先登入會員，以免進到搶票頁面時，會因為沒登入而錯失機會。最後再次提醒，務必在官方指定的正規管道購票，以免遇到黃牛或詐騙。