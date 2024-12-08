2025台中十大伴手禮得獎名單今(8)日出爐，副市長鄭照新頒獎祝賀，共頒發35個獎項，陳允寶泉、歐客佬及旅禾烘焙等再奪金口碑獎，成了十大伴手禮競選常勝軍。鄭副市長表示，台中十大伴手禮成了全台指標，引領業界潮流。除了獲獎店家，入圍「好禮標章」130家品牌，兼具特色與創意，市府將大力推廣、行銷海內外，攜手業者一起拚經濟。
今年台中十大伴手禮有逾百家品牌參與，經過網路及現場票選，今日頒發35個獎項，包含首獎、金口碑獎、評審團大獎、特賞好禮獎及農特產精品獎，獎項涵蓋食品類、非食品文創類，除了老字號的傳統糕餅品牌，許多網路上聲量非常高的甜點店也來參賽，還有米其林必比登餐廳、知名飯店以及社福團體加入競爭行列，可說是全台最激烈選拔。
鄭副市長表示，市府積極推廣「慶典經濟」，隨著聖誕佳節、跨年檔期將到來，歲末年終送禮旺季，市府透過舉辦十大伴手禮、購物節等大型活動相輔相成，為台中創造巨大商機，後續市府各局處在舉辦活動、接待國內外長官貴賓時，也會優先採買選購十大伴手禮、好禮標章的優質商品，將台中吃、喝、用的好產品介紹給全世界。
台中市工策會總幹事黃于珊表示，十大伴手禮2日來的票選活動，吸引上萬人次參觀消費，宛如年貨大街盛況，為業者帶來大量曝光及實際銷售業績，且參與票選活動全程免費，獲獎後也能獲得大量市府的行銷機會，許多店家受惠後「好康逗相報」，因此近年參賽家數快速成長，以致成了全台最競爭的伴手禮獎項。
工策會為全面照顧到各種類別的伴手禮產業、讓舊雨新知都有機會獲獎，特別將近三年曾獲首獎及金口碑獎的店家，分類為金口碑獎組，強強競爭、增添比賽看點；而獲得首獎的店家，許多是首度參賽就喜獲大獎，讓人見識到強大的網路聲量及粉絲號召力。
2025十大伴手禮首獎名單，食品組8家：Creammm.t、鴻鼎菓子、水母吃乳酪、獻iminding、岩漿漢方麻辣火鍋、MIMIAN瞇瞇眼全生乳波士頓派、微笑天使烘焙坊、秋菓草莓大福。非食品文創類2家是莃蘿蕥調香所、沃茲香氛WHERTZ。金口碑獎組競爭激烈，由16家歷屆首獎店家競逐6個獎額，分別為蒙恩聽障烘焙坊、青鳥旅行、陳允寶泉、旅禾烘焙、實心蛋捲、歐客佬精品咖啡。
工策會說明，因本屆競爭激烈，特賞好禮獎增額錄取總共11家獲獎，分別為星野製菓、阿鏡師手路菜、法布甜、Merry Young 快樂襪、sNug給足呵護、鴨片館、28烘焙屋、希望綠豆湯、晴天菓子、犁茶品記、拾個月蛋糕餅乾禮物專門店。農特產精品獎2家為霧峰區農會行銷部、好樂農莊；評審團大獎6家分別為阿鏡師手路菜、莃蘿蕥調香所、星享道酒店、厚禮樹精緻藝術禮品、星野製菓、松鶴農產品酒莊。
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鄭副市長表示，市府積極推廣「慶典經濟」，隨著聖誕佳節、跨年檔期將到來，歲末年終送禮旺季，市府透過舉辦十大伴手禮、購物節等大型活動相輔相成，為台中創造巨大商機，後續市府各局處在舉辦活動、接待國內外長官貴賓時，也會優先採買選購十大伴手禮、好禮標章的優質商品，將台中吃、喝、用的好產品介紹給全世界。
台中市工策會總幹事黃于珊表示，十大伴手禮2日來的票選活動，吸引上萬人次參觀消費，宛如年貨大街盛況，為業者帶來大量曝光及實際銷售業績，且參與票選活動全程免費，獲獎後也能獲得大量市府的行銷機會，許多店家受惠後「好康逗相報」，因此近年參賽家數快速成長，以致成了全台最競爭的伴手禮獎項。
工策會為全面照顧到各種類別的伴手禮產業、讓舊雨新知都有機會獲獎，特別將近三年曾獲首獎及金口碑獎的店家，分類為金口碑獎組，強強競爭、增添比賽看點；而獲得首獎的店家，許多是首度參賽就喜獲大獎，讓人見識到強大的網路聲量及粉絲號召力。
2025十大伴手禮首獎名單，食品組8家：Creammm.t、鴻鼎菓子、水母吃乳酪、獻iminding、岩漿漢方麻辣火鍋、MIMIAN瞇瞇眼全生乳波士頓派、微笑天使烘焙坊、秋菓草莓大福。非食品文創類2家是莃蘿蕥調香所、沃茲香氛WHERTZ。金口碑獎組競爭激烈，由16家歷屆首獎店家競逐6個獎額，分別為蒙恩聽障烘焙坊、青鳥旅行、陳允寶泉、旅禾烘焙、實心蛋捲、歐客佬精品咖啡。
工策會說明，因本屆競爭激烈，特賞好禮獎增額錄取總共11家獲獎，分別為星野製菓、阿鏡師手路菜、法布甜、Merry Young 快樂襪、sNug給足呵護、鴨片館、28烘焙屋、希望綠豆湯、晴天菓子、犁茶品記、拾個月蛋糕餅乾禮物專門店。農特產精品獎2家為霧峰區農會行銷部、好樂農莊；評審團大獎6家分別為阿鏡師手路菜、莃蘿蕥調香所、星享道酒店、厚禮樹精緻藝術禮品、星野製菓、松鶴農產品酒莊。