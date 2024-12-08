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▲2024台鋼雄鷹公益棒球訓練營在彰化八卦山棒球場熱鬧登場，96位少棒選手參與，活動包括技術指導、對抗賽與簽名會，為球迷和小選手帶來充實的一天。（圖／台鋼雄鷹提供）

2024台鋼雄鷹公益棒球訓練營今（8）天在彰化縣立八卦山棒球場登場，彰化縣縣長王惠美到場參與，並擔任活動開球嘉賓，台鋼雄鷹則由投手江承諺、陳柏清、捕手吳明鴻、內野手曾子祐、王博玄、外野手葉保弟擔任教練指導小選手，一起度過充實一天。台鋼雄鷹受邀來到彰化舉辦公益棒球訓練營，希望共同推廣棒球運動，江承諺、陳柏清、吳明鴻、曾子祐、王博玄、葉保弟等6位選手組成教練團，王惠美縣長於開幕式表示，期許彰化學子把握機會好好學習，入寶山不要空手還，期待未來大家都能像台鋼英雄、中華英雄一樣，成為明日之星，為彰化、為國家爭光。2024台鋼雄鷹公益棒球訓練營有南郭、忠孝、線西、培英、東山、田中等6所國小、共96名少棒小選手參與，6位台鋼雄鷹選手分別擔任投手、打擊、內野、外野教練，上午分為6站不同課程，小選手認真參與、投入訓練，藉著難得機會用心學習，下午則進行對抗賽，由線西國小、忠孝國小獲得冠軍，每位選手各獲得一面雄鷹元年紀念勳章。活動最後進行簽名會，不只少棒小選手，也開放球迷朋友一同參與，上百名鷹援軍齊聚彰化，為活動劃上圓滿句點。台鋼雄鷹自創隊以來積極推廣棒球運動，勤跑在地基層，且不限於三級棒球隊，沒有棒球經驗、非學校機構等都有台鋼雄鷹足跡，甚至將地域延伸，今年曾安排主場賽事在台東，也趁著休賽季期間，由外野守備教練黃甘霖帶著外野群，將台鋼雄鷹棒球回饋列車駛向台東；這次藉由難得機會受邀來到中部，走訪彰化，台鋼雄鷹副領隊楊士霈說：「希望小朋友藉著今天訓練營都能收穫滿滿。」而陳柏清則表示，今天的活動主要是開心、歡樂，讓小朋友快樂打球，他也提到，除了打球之外，「課業也要努力學習、打拚。」