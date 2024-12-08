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2024年世界羽聯（BWF）年終總決賽將於12月11日在中國杭州登場，台灣羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋，即將迎來國際賽場上的最後一舞。隨著李洋在今年宣布退役，這場比賽也是「麟洋配」最後一次合拍，王齊麟今（8）日也在社群媒體感性發文，「要好好享受每一場球賽。」王齊麟寫道：「領完國光獎章、求完婚，今天出發杭州準備參加今年的最後一站賽事：BWF世界巡迴年終賽。這也是我和李洋搭配的最後一個賽事，我們當然還是會盡全力去拼，但這次對我們而言更重要的不是結果，而是要好好享受『麟洋配』最後一舞的每一場球賽。」回顧5年多來的合作，王齊麟提到，「從2018年底開始搭配，到這次2024的年終賽，共85場的國際大小賽事，我們承諾彼此要挑戰最高的頒獎台，我們經歷了各種高低起伏，我們一起創下了許多紀錄，更兩度完成了大家認為不可能的任務。」談到「麟洋配」的最後一舞，王齊麟感性地說：「這次，我們要開心的完成我們的最後一戰，為『麟洋配』畫下一個Happy ending。」這次年終賽將是李洋宣布退休後與王齊麟最後一次國際賽並肩作戰，「麟洋配」被分入A組，對手有丹麥頭號種子Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen、馬來西亞大組合吳世飛／伊祖丁，以及台灣組合李哲輝／楊博軒。屆時小組賽將提前上演「台灣內戰」戲碼，為李洋「告別賽」增添不少看點。