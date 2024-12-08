我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天真的來周杰倫演唱會，二度降臨大巨蛋。（圖／五月天臉書）

天王周杰倫「嘉年華」大巨蛋演唱會，今（8）日是最後一場，現場眾星雲集，不只有林志玲、陳傑憲、歐陽妮妮、周興哲、趙岱新、王仁甫等人，還有來自日本的男神山下智久。在演唱會上，周杰倫還說今天要來點不一樣的，開放歌迷點「其他歌手」的歌，隨即有粉絲點五月天的〈你不是真正的快樂〉，沒想到五月天全部團員直接從升降舞台上升下來，現場瞬間嗨翻。周杰倫表示，今天第4場需要來點不一樣的環節，「因為平常點歌都唱自己的歌，也可以點別的歌手的歌」，這時突然有人點歌，說「我喜歡你，也喜歡五月天，我想點〈你不是真正的快樂〉」，沒想到這時五月天就瞬間升上來，和周杰倫一起合唱這首歌。唱完後，周杰倫也問，「有沒有嚇一跳，誰會在點歌的時候出現天團？」周杰倫也透露，為了給歌迷驚喜，自己一直在思考嘉賓出場的方式，「我覺得很難set，我之前唱〈安靜〉的最後尾巴，故意唱你們的歌，你們就上來，這次第四場想讓大家以為沒有嘉賓，因為二姐（江蕙）被叫到不想上來，我就安排工作人員當粉絲，要演像一點，剛剛那個好像不是演的，歌名都講錯。」接著五名團員也一一分享想聽的歌曲，分別有〈反方向的鐘〉、〈黑色幽默〉、〈楓〉、〈彩虹〉、〈時光機〉等，不過周杰倫許願，想要看五月天彈唱他的歌，想要當他們的五迷，接著五月天就唱〈我是如此相信〉，五月天也許願希望周杰倫可以再唱更久，「超時費算我們的。」