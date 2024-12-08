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▲周杰倫和五月天唱到一半，張惠妹也驚喜現身。（圖／張惠妹臉書）

天王周杰倫「嘉年華」演唱會來到最終場，今（8）日神祕嘉賓五月天從升降台升上來，開唱〈你不是真正的快樂〉、〈你是如此相信〉，正以為嘉賓橋段就到這裡，但沒想到周杰倫突然要鏡頭拍到包廂區，原來是即將接棒的天后張惠妹坐在包廂區，隨後張惠妹來一連唱了2首周杰倫寫給她的歌曲〈如果你也聽說〉、〈連名帶姓〉，接著周杰倫再酸「有一個小小的蛋不能跳，大巨蛋可以跳」，接著又唱了〈三天三夜〉，瞬間嗨翻！周杰倫和五月天剛合唱完2首歌，詢問五月天平常都怎麼點歌，接著說想要點遠一點歌迷，還直接帶到包廂區，沒想到再度爆出驚喜，原來張惠妹今天也到場了，即將接棒在大巨蛋開唱的她，笑說今天自己是要來實習的，覺得大巨蛋真的太大，讓她很緊張，接著周杰倫再度玩哏，「從我這邊到你那一共5步」，張惠妹也開玩笑說，「我3分鐘就到台上了」，接著說自己也想要點歌，「我可不可以點你寫給我的歌」，接著便獻唱周杰倫為她寫的〈如果你也聽說〉。只唱一首還不過癮，張惠妹透露，自己唱第一首歌的時候沒有戴耳機，隨後戴上耳機再唱第二首〈連名帶姓〉，超強實力讓現場歌迷起雞皮疙瘩。由於先前張惠妹在小巨蛋被禁止唱〈三天三夜〉，周杰倫今天再度暗酸「那個小小的蛋不能跳，大巨蛋可以跳」，接著張惠妹隨即嗨唱〈三天三夜〉，讓大巨蛋氣氛瞬間嗨翻。