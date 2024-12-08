新北國際城市U18邀請賽今（8）日展燃戰火，尋求7連霸的新北
藍在首戰遭遇糾纏，一度被日本神奈川追成平手， 好在火力即時支援，當家「四番」曾聖恩在5局下用三壘安打送回致 勝分，終場以3：2脫穎而出，順利在小組賽開紅盤。
曾聖恩是江少慶表弟 在穀保打第4棒
全隊穀保家商的新北藍派出高二「二刀流」張乙安先發，5局投球共
用79球，被敲6支安打其中3安集中在5局上，也因此失掉第2分 遭到追平比數。總教練鄭志強表示，選擇讓他扮演開幕戰先發， 主要是看重其投球穩定性，包含直球和變化球的準度，「 當然天氣是比較冷，也有提醒他保持身體熱度， 不要換局從室內牛棚出來動作變怪怪的。」
好在張乙安失去的勝投資格，下個半局隊友立刻討回，2出局後蔡琞
傑保送上壘，曾聖恩再補上左外野深遠安打， 這分打點讓新北藍重新超前比數。曾聖恩指出，自己前2個打席都揮 到比較低的變化球，所以這次等好球積極進攻，「教練也有跟我說， 變化球低的就放掉，直球來了挑高的打。」
曾聖恩是富邦悍將投手江少慶表弟，因身體素質和爆發力佳，
高二就在穀保家商主打第4棒，「多少會有點壓力， 國中階段也是中心棒次，所以還可以適應， 不過高中遇到的投手越來越厲害，自己也要進步，表現給教練看。」 他立下目標，想在畢業前打破李灝宇在木棒聯賽立下的6轟紀錄。
新北藍最後2局交給郭宸安登板關門，他只被敲出1支安打守住球隊
勝利，鄭志強稱讚子弟兵近期調整得當，「之前準度有點亂， 動作不固定，現在看來投球機制有更好。」 身為富邦悍將投手教練郭勇志之子， 郭宸安在升上高三之後專職投手，之後也不排除先發關鍵戰役。
新北白擊退台東縣
另一支由鶯歌工商為主體組成的新北白也在今天旗開得勝，
同樣由高二小將建功，張瑀庭5局下適時安打敲回致勝分，終場以2 ：1擊敗台東縣，他笑說高中首次入選聯隊，而且又在第3棒中心打 線，加上從U18國手陳世展手中敲安，一切都讓他特別興奮，「 抓直球就揮棒，不要想太多，難得對到這麼強的選手，覺得他有一個 U18光環，就很想打打看。」
由於新莊棒球場進行整修，今年賽事借用天母棒球場舉辦，
一早的賽事，彰化縣在「兩大護法」王浩宇、許丞郡聯手壓制下， 最終以2：1險勝台北市， 總教練林健傑表示過往都無法從小組賽脫穎而出， 因此這次以晉級為目標。
新北國際城市U18邀請賽戰況激烈，首日賽程就有多達3場和局，
包含嘉義市和屏東縣5：5作收， 台中市和宜蘭縣互掛鴨蛋至比賽結束，高雄市靠著最後半局追趕，以 4：4逼和嘉義縣，只有花蓮縣用3：0擊敗南投縣，跟進新北藍、 新北白及彰化縣拿到3分積分。
新北市政府也於昨(7)日晚間舉行開幕暨選手之夜，
並在選手之夜前下午安排各隊參觀新北耶誕城， 並安排每支參賽球隊輪流上台接受現場民眾歡呼， 由新北市體育局洪玉玲局長代表頒贈感謝狀予各贊助單位， 同時為歡迎各代表隊蒞臨， 特別致贈各隊教練及選手每人一條客製化專屬運動毛巾等紀念品， 每隊的毛巾依球隊球衣配色設計，並印上個人姓名，頗具紀念價值。 本屆賽會標語「勇敢出棒」，期許每一位球員在棒球道路上， 都能勇敢出棒面對自己的選擇，勇敢接受挑戰!
賽事將於8至14日展開39場次的賽程，均開放免費入場，
無法到場的朋友也可以透過愛爾達體育4台、緯來電視網、Getw in sport YT、及新北國際城市U18棒球邀請賽官方粉絲團賽事精彩直播， 無論何地都能共襄盛舉，一同為熱血的高中棒球小將們加油打氣。
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全隊穀保家商的新北藍派出高二「二刀流」張乙安先發，5局投球共
好在張乙安失去的勝投資格，下個半局隊友立刻討回，2出局後蔡琞
曾聖恩是富邦悍將投手江少慶表弟，因身體素質和爆發力佳，
新北藍最後2局交給郭宸安登板關門，他只被敲出1支安打守住球隊
新北白擊退台東縣
另一支由鶯歌工商為主體組成的新北白也在今天旗開得勝，
由於新莊棒球場進行整修，今年賽事借用天母棒球場舉辦，
新北國際城市U18邀請賽戰況激烈，首日賽程就有多達3場和局，
新北市政府也於昨(7)日晚間舉行開幕暨選手之夜，
賽事將於8至14日展開39場次的賽程，均開放免費入場，