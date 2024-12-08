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台鋼獵鷹轉戰P. LEAGUE+後今（8）日首次正面對戰高雄鋼鐵人，開局獵鷹手感較冷，因此被對手打出一波1：9攻勢，所幸「南」人們之後慢慢找回手感，中場前以50：51小分差落後。第三節鉑金攻下10分、4籃板助力獵鷹以76：69進入決勝節。末節，獵鷹持續將比分拉開至雙位數，雖然對手一度展現強勢反攻氣勢，但南人們依然扛住壓力，終場以93：87收下勝利。本場賽事獵鷹共四人得分上雙，鉑金拿下全場最高25分、11籃板、1阻攻；翟蒙24分、7籃板、2阻攻；飛雷神23分、6籃板、4助攻；谷毛唯嘉13分、2籃板、3助攻。賽後柯納總教練表示，「雖然我們最終贏球，但這不是一個漂亮的獲勝，所以我們必須繼續努力，才能收下屬於台鋼獵鷹光榮的勝利。」谷毛唯嘉則針對球隊今天上、下半場的表現差別做出說明：「因為這週球隊一直針對鋼鐵人的艾賽亞進行一些攻防策略的練習，開賽前得知他沒登錄，所以大家有點找不到方向，因此中場教練就告訴大家，『不應該因為誰沒上場，就改變比賽的方式，應該更專注在自己身上』。」另外谷毛唯嘉也提到今天獲勝，雖是一件值得高興的事，但這份喜悅也不應該持續太久，因為很快的獵鷹將再次對上桃園璞園領航猿，我們必須將這次的贏球化作動力，讓球隊走向更好的道路。