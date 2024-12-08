周杰倫「嘉年華」演唱會今（8）日來到最後一天，現場眾星雲集，包括日本偶像男星山下智久也現身，讓許多粉絲驚訝不已，好奇兩人的關係；而「台灣隊長」陳傑憲也帶著老婆綺綺現身，綺綺還在IG分享，他們跟山下智久坐在同一排，讓她興奮到「快昏厥」。
周杰倫演唱會最後一日 陳傑憲帶辣妻朝聖坐山下智久旁邊
周杰倫演唱會最後一日，現場眾星雲集，神祕嘉賓五月天從升降台升上來，開唱〈你不是真正的快樂〉、〈你是如此相信〉，天后張惠妹坐在包廂區，隨後一連唱了2首周杰倫寫給她的歌曲〈如果你也聽說〉、〈連名帶姓〉燃炸全場。
而日本偶像男星山下智久也坐在觀眾席，身旁則是第一名模林志玲，中華隊12強選手戴培峰、潘傑楷、郭俊麟、林岳平等人也都到場，「台灣隊長」陳傑憲也帶老婆綺綺出席，綺綺更在IG限動直呼，「是山下智久我要昏厥了。」令人羨慕不已。
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周杰倫演唱會最後一日，現場眾星雲集，神祕嘉賓五月天從升降台升上來，開唱〈你不是真正的快樂〉、〈你是如此相信〉，天后張惠妹坐在包廂區，隨後一連唱了2首周杰倫寫給她的歌曲〈如果你也聽說〉、〈連名帶姓〉燃炸全場。
而日本偶像男星山下智久也坐在觀眾席，身旁則是第一名模林志玲，中華隊12強選手戴培峰、潘傑楷、郭俊麟、林岳平等人也都到場，「台灣隊長」陳傑憲也帶老婆綺綺出席，綺綺更在IG限動直呼，「是山下智久我要昏厥了。」令人羨慕不已。