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▲山下智久現身在周杰倫大巨蛋演唱會，身旁坐的是林志玲。（圖／讀者提供）

▲綺綺見到山下智久本人興奮「要昏厥」。（圖／翻攝自綺綺IG）

▲陳傑憲（中間）和老婆綺綺（左）以及王子邱勝翊（右）都去看周杰倫演唱會。（圖／翻攝自陳傑憲IG）

周杰倫「嘉年華」演唱會今（8）日來到最後一天，現場眾星雲集，包括日本偶像男星山下智久也現身，讓許多粉絲驚訝不已，好奇兩人的關係；而「台灣隊長」陳傑憲也帶著老婆綺綺現身，綺綺還在IG分享，他們跟山下智久坐在同一排，讓她興奮到「快昏厥」。周杰倫演唱會最後一日，現場眾星雲集，神祕嘉賓五月天從升降台升上來，開唱〈你不是真正的快樂〉、〈你是如此相信〉，天后張惠妹坐在包廂區，隨後一連唱了2首周杰倫寫給她的歌曲〈如果你也聽說〉、〈連名帶姓〉燃炸全場。而日本偶像男星山下智久也坐在觀眾席，身旁則是第一名模林志玲，中華隊12強選手戴培峰、潘傑楷、郭俊麟、林岳平等人也都到場，「台灣隊長」陳傑憲也帶老婆綺綺出席，綺綺更在IG限動直呼，「是山下智久我要昏厥了。」令人羨慕不已。