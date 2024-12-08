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▲馬克史壯也傳是《哈利波特》影集版飾演霍格華茲校長鄧不利多的可能人選之一。（圖／摘自IMDb）

▲帕帕艾西杜傳是《哈利波特》影集版鎖定扮演石內卜教授的演員之一，引起粉絲熱烈討論。（圖／摘自IMDb）

▲布雷特戈德斯坦被傳有可能在《哈利波特》影集版飾演海格。（圖／摘自IMDb）

《哈利波特》影集版選角過程展開中，據歐美報導，總共有3萬2000個小朋友寄來試鏡影片，希望爭取扮演哈利、榮恩或妙麗等主角，另方面，扮演霍格華茲學校師長們的演員也在物色中，而且鎖定一些曾獲奧斯卡或是觀眾熟悉的大牌，包括鄧不利多人選除了《間諜橋》小金人得主馬克勞倫斯外，還有《金牌特務》系列飾演「梅林」的馬克史壯，而瑞秋懷茲則是麥教授的可能人選之一。曾經在全球各地開出賣座大紅盤的《哈利波特》電影片集，最為人津津樂道的是星光閃閃的卡司陣容，一堆英國有頭有臉的大牌都參與，沒加入的反而是異數，現在影集版也有可能比照處理。根據歐美媒體報導，鄧不利多的人選已經有馬克勞倫斯，再加上馬克史壯，兩個人都是60多歲，與電影版的邁可坎邦接手時差不多的歲數，不過馬克史壯大都扮演性格強硬的反派角色，比較不太像是觀眾對於鄧不利多的印象，讓人好奇編導是否對這人物又有新的塑造。至於睿智、勇敢的麥教授，電影版瑪姬史密斯接演時已經是66、7歲，影集版鎖定的人選之一瑞秋懷茲，目前才54歲，明顯的更年輕、豔麗，另一也被列為是可能人選的是影集《不良姐妹》的莎朗霍根，也是54歲，感覺上影集版的霍格華茲師長們，都會比電影版要再青春一些，也可能會更「美型」一點。之前已經被揭露，影集版的石內卜教授有可能由黑人男星帕帕艾西杜扮演，他現在只有34歲，和電影版的艾倫瑞克曼當初拍攝首集時已55歲，又再年輕不少。影集版標榜演員的年紀會更接近原著中的描述，石內卜在書裡登場時也是30多歲，帕帕的年齡更合適，但觀眾能不能接受石內卜由黑人扮演，尚待觀察。倒是書裡與哈利、榮恩、妙麗交情不錯的海格，電影版是諧星羅比葛詮飾演，影集版傳出的可能人選是影集《泰德·拉索：錯棚教練趣事多》扮演資深足球員轉助理教練的布雷特戈德斯坦，亦是較羅比葛詮長相更端正不少。也許影集一季有10多集，演員們一定要讓觀眾看得夠順眼才不會中途流失，可是粉絲又發現新的隱憂：如果影集每季隔了一年多，小孩子們到後期就會明顯比他們扮演的角色還要老，又該如何解決？值得製作單位好好思考。